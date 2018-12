10. Dezember 2018, 22:13 Uhr Schwabhausen Ausgezeichnete Nisthilfen

Der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Schwabhausen, Richard Merkel (links), überreicht erstmals den Umweltpreis der Ortsgruppe: an Joachim Emde.

Die Schwabhausener Ortsgruppe des Bund Naturschutz hat erstmals einen Preis verliehen

Von Renate Zauscher, Schwabhausen

Eine der aktivsten Ortsgruppen des Bund Naturschutz im Landkreis Dachau ist die in Schwabhausen: Seit vielen Jahren setzt sie sich auf verschiedenen Ebenen für die Belange von Natur und Umwelt ein. Mittlerweile gehören 138 Mitglieder und Förderer zur Ortsgruppe. Zusammen mit Partnern und Kindern komme man auf die beachtliche Zahl von zweihundert Personen, sagt der Vorsitzende Richard Merkel.

Bei der Mitgliederversammlung im Gasthof Haagen in Oberroth standen heuer Neuwahlen des Vorstands an. Bis auf Dominik Pfeifer, einen der bisherigen Beisitzer, der nicht mehr im Landkreis wohnt, stellte sich der komplette Vorstand wieder zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Richard Merkel bleibt demnach der Vorsitzende und Thomas Benkler sein Stellvertreter. Zur Kassierin wurde erneut Ursula Dengler gewählt und zu Beisitzern Traudl Flohr, Simon Sedlmair und Walter Hainzinger. Neue Beisitzerin für Stellungnahmen zu Vorhaben der Gemeinde wurde Sigrid Hacker.

In seinem Tätigkeitsbericht hob Richard Merkel die gute Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein Schwabhausen hervor. So arbeite man bei der Pflege der in Gemeindebesitz befindlichen Streuobstwiese zusammen, ebenso bei der Neophytenbekämpfung im Bereich des renaturierten Rothbachs oder bei der Betreuung der "Waldgeister", der sehr aktiven Kindergruppe des Gartenbauvereins. Ein neues Gemeinschaftsprojekt sei, so Merkel, die Pflege einer gemeindlichen Ausgleichsfläche nahe der Veilchenstraße in Schwabhausen. Hier solle eine artenreiche Blumenwiese entstehen, wie es sie auf Teilen der Fläche bereits gebe. An der Grundschule Schwabhausen will man die Buben und Mädchen für die Belange des Natur- und Umweltschutzes sensibilisieren. Die Ortsgruppe des BN unterstützt die Schule dabei - etwa mit der Anleitung zum Bau von Nistkästen, die im Schulbereich aufgehängt und jährlich gereinigt werden, oder mit Amphibienunterricht, bei dem die Kinder lebende Molche, Kröten und Frösche zu sehen bekommen. Wertvolle Unterstützung in ihrer Arbeit bekommt die Schwabhauser BN-Gruppe von Schülern der Fachrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie der Fachoberschule Karlsfeld, die in Schwabhausen ein sechsmonatiges Praktikum ableisten.

Zu den regelmäßigen Aktivitäten der Ortsgruppe gehört die Betreuung von Amphibienzäunen, die Biotoppflege, die Organisation von Flohmärkten oder auch die Teilnahme an Aktionen gegen die dritte Startbahn des Münchner Flughafens. Dazu kommen geführte Touren und Vorträge. Auch beim Christkindlmarkt in der Gemeinde ist der BN immer mit dabei. Heuer bietet er wieder Türkränze, Honig und Marmelade an, dazu Apfelsaft und Apfelglühwein - alles aus der Schwabhausener Flur.

Höhepunkt der Mitgliederversammlung war die Verleihung des erstmals vergebenen Umweltpreises der Ortsgruppe an Joachim Emde aus Dachau für seinen Einsatz zur Schaffung von Nisthilfen für Mauersegler. Der Preisträger berichtete den Versammlungsbesuchern von Rückschlägen wie Erfolgen seiner Arbeit und wurde mit anhaltendem Applaus bedacht.

Der Preis soll in auch in Zukunft in lockerer Folge vergeben werden. Auch die Vergabe dieses Preises spricht für die Stärke und das große Engagement der Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Schwabhausen, eine der erfolgreichsten im Landkreis Dachau.