Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwabhausen ist seinen Führerschein los, weil er alkoholisiert am Steuer saß. Der Mann wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr in Schwabhausen in der Erlenstraße von einer Streifenbesatzung der Dachauer Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des 49-Jährigen sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.