Eine 39-Jährige ist am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 2051 von Oberroth in Richtung Kappelhof mit ihrem Pkw auf ein anderes Auto aufgefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei bemerkte die Frau den Audi eines 55-Jährigen zu spät, der an der Einmündung nach Machtenstein wartete. Gründe waren vermutlich die schlechte Sicht durch Nebel sowie, dass die 39-Jährige zu schnell fuhr. Der 55-Jährige blieb unverletzt, die Unfallverursacherin musste ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 65 000 Euro.