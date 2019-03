3. März 2019, 21:39 Uhr Schulungsprogramm Kampf um die Artenvielfalt

Der Verein Dachauer Moos erweitert sein Angebot

Der Verein Dachauer Moos erweitert sein Angebot: Im Umwelthaus am Obergrashof finden in diesem Jahr 45 statt 30 Schulprojekttage zum Themenschwerpunkt "Landwirtschaft und Ernährung" statt. Außerdem wird, wenn auch mit Verzögerung, im Herbst die neue Umweltbildungsstelle an der Kaltmühle eröffnet. Aber auch die Förderung der Artenvielfalt im Dachauer Moos ist dem Verein ein zentrales Anliegen, wie der Vorsitzende, Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU), und Geschäftsführer Robert Rossa auf der Jahresversammlung erklärten.

Noch bis Mitte 2020 übernimmt der Verein zusammen mit dem Landschaftspflegeverband Dachau die Federführung für das Biodiversitätsprojekt "Neues Leben im Dachauer Moos". Das Budget sei deutlich aufgestockt worden, um schnell und unbürokratisch Artenhilfs- und Landschaftspflegemaßnahmen umsetzen zu können. Darüber hinaus unterstützt Agraringenieur Rossa seit dem vergangenen Jahr die Haimhausener und Bergkirchener Bauhöfe bei der Anlage von Blühflächen gegen das Insektensterben. "Nicht nur Landwirte, sondern auch die Bürger müssen umdenken und sich von zentimeterkurzen Rasen und sauber aufgeräumten Grünflächen verabschieden. Etwas Unordnung in jedem Garten und den öffentlichen Grünanlagen tut not. Aber das müssen wir den Leuten erst einmal erklären." So wurde beschlossen, an den neu angelegten kommunalen Blühflächen Infotafeln aufzustellen und in den Gemeindeblättern über die Aktionen zu berichten. Für die Bauhöfe aller Mitgliederkommunen organisiert der Verein entsprechende Fortbildungen.

Passend zu dem Thema wird im Jahresprogramm des Vereins der Bau von Insektenhotels angeboten. Unter kundiger Anleitung bauen sich die Teilnehmer im Umwelthaus am Obergrashof eine kleine Kinderstube für Wildbienen und andere Nützlinge, die im eigenen Garten aufgestellt werden kann. Es werden zwei Kurse am Samstag, 30. März, und Gründonnerstag, 18. April, angeboten (Anmeldung unter 08131/2758585). Naturnahes Gärtnern liegt im Trend. In einer "Offenen Gartenwerkstatt" können vom 15. März an bis November an einem Freitag im Monat Hobbygärtner oder solche, die es werden wollen, gemeinsam naturnah gärtnern und die Profis vom Obergrashof mit Fragen löchern.

Daneben bietet der Verein auch Führungen, Wanderungen und Ausflüge im Moos an. Am 11. Mai wird es im Naturschutzgebiet Schwarzhölzl eine Vogelstimmenführung für junge und erwachsene Sehbehinderte geben. Weitere Veranstaltungen stehen auf der Homepage www.verein-dachauer-moos.de.