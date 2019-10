Die angekündigte Präsentation der Entwürfe für das vierte Landkreis- Gymnasium verzögert sich. In den vergangenen zwei Tagen hat sich die Wettbewerbsjury aus Architekten, Städte- und Landschaftsplanern, Verwaltungsfachleuten und Mandatsträgern aus dem Landkreis, der Gemeinde Karlsfeld sowie der Landeshauptstadt München intensiv mit den 23 eingereichten Entwürfen beschäftigt. Wie das Landratsamt Dachau mitteilt, haben sich in mehreren Wertungsrunden vier Entwürfe herauskristallisiert, die in Teilbereichen noch nicht die optimalen Lösungen bieten. Das Preisgericht hat daher einstimmig entschieden, die Sitzung der Jury zu unterbrechen. Die vier Büros wurden aufgefordert, ihre Konzepte und Entwürfe bis zum Jahresende zu überarbeiten. Dabei sollen die fachlichen Hinweise des Preisgerichts berücksichtigt werden. Die für die Herbstferien geplante Präsentation der Ergebnisse ist jetzt für Ende Januar 2020 geplant.