Die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs für das vierte Landkreis-Gymnasium in Karlsfeld liegen vor. Die Bürgerinnen und Bürger können die Entwürfe von Samstag 26. Oktober bis Samstag 2. November jeweils von 10 bis 18 Uhr in die Turnhalle der Nikolaus-Lehner-Berufsschule am Heinrich-Neumeier-Platz 1 in Dachau besichtigen. Der Dachauer Kreistag hatte im Dezember 2017 beschlossen, einen Architektenwettbewerb für den Schulneubau auszuschreiben. Die bisher drei Gymnasien liegen in Markt Indersdorf und der Stadt Dachau. Ein fünftes Gymnasium ist vor wenigen Wochen vom Freistaat Bayern genehmigt worden.