9. August 2018, 21:52 Uhr Schuljahr 2018/2019 Anmeldung für das neue Berufsschuljahr

Auszubildende, deren Betrieb sich im Landkreis Dachau befindet und die eine Berufsausbildung zum Schuljahr 2018/2019 beginnen, besuchen die Berufsschule Fürstenfeldbruck. Das betrifft Lehrlinge der Elektroberufe, Friseure, Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte, Kaufleute und IT-Berufe wie Fachinformatiker, Informatik- und IT-Systemkaufleute, IT-Systemelektroniker sowie Metallberufe. Für sie beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September, um acht Uhr in der Staatlichen Berufsschule Fürstenfeldbruck Hans-Sachs-Straße 2 (Telefon 08141/5003-0). Zur besseren Unterrichtsorganisation empfiehlt sich eine online-Anmeldung unter der Adresse: www.bs-ffb.de an.