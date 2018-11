19. November 2018, 22:08 Uhr Schulfrei Kinderbetreuung am Buß- und Bettag

Viele berufstätige Eltern wissen nicht, wie sie ihre Kinder am schulfreien Buß- und Bettag betreuen sollen. Nicht jeder hat Oma und Opa am Ort. Urlaub nehmen, Nachbarn bitten - alles nicht so einfach. Auch die Grundschule Röhrmoos sowie die Mittagsbetreuung sind an diesem Mittwoch, 21. November, geschlossen. Deshalb folgt die SpVgg Röhrmoos dem Beispiel des ASV Dachau und bietet kurzfristig an diesem Tag von acht bis 13 Uhr eine Kinderbetreuung in der Sporthalle Röhrmoos an. Wie der Sportverein mitteilt, gelten folgende Bedingungen: Die Betreuung gilt nur für Grundschüler der ersten bis vierten Klassen und die Kinder müssen Mitglied der Spielvereinigung sein. Mitzubringen sind Sportkleidung und saubere Turnschuhe, Brotzeit und Getränke. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Es können höchstens 15 Kinder mitwirken.

Betreut werden die Kinder von Luca Seelig, der bei der SpVgg Röhrmoos ein freiwilliges soziales Jahr ableistet. Anmeldungen sind an den Vorsitzenden der SpVgg Röhrmoos, Günter Bakomenko, unter 08139/ 69 44 oder 0173/217 88 36 oder vorsitzender@spvgg-roehrmoos.de zu richten.