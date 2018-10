3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Schulerweiterung Die Bagger dürfen anrollen

Regierung erlaubt, mit dem Anbau ans Gymnasium zu beginnen

Die Regierung von Oberbayern gibt dem Landkreis Dachau grünes Licht für den vorzeitigen Baubeginn zur Erweiterung des Gymnasiums Markt Indersdorf. Direktor Thomas Höhenleitner wartet schon lange darauf, denn die Raumsituation an der Schule ist sehr beengt. Geplant ist ein Anbau für die offene Ganztagsbetreuung. Etwa 60 Jugendliche waren im vergangenen Schuljahr an zwei oder gar mehreren Nachmittagen der Woche in der offenen Ganztagsschule. Doch die Zahl der Schüler, die daran teilnehmen wollen, wächst. Derzeit sind die Schüler auf drei Gruppen aufgeteilt, eine vierte ist erst möglich, wenn der Anbau steht, so Höhenleitner.

Der Anbau, der zwischen Sportanlage und Lehrerparkplatz in Holzständerbauweise errichtet werden soll, wird nach derzeitigen Berechnungen etwa 1,7 Millionen Euro kosten. Neben Lernräumen sind in dem neuen Gebäude auch Verwaltungsräume vorgesehen. Die Regierung von Oberbayern hat nun eine Gesamtzuwendung von 880 000 Euro in Aussicht gestellt. Zumindest soll diese Summe in die Überlegungen zur Verteilung der Haushaltsmittel der kommenden Jahre einbezogen werden, so die Mitteilung der Regierung.

Obwohl eigentlich erst mit dem Bau begonnen werden darf, wenn die staatliche Bewilligung da ist, so jedenfalls sieht es das Haushaltsrecht vor, hat die Regierung nun einem vorzeitigen Beginn zugestimmt. Auf diese Weise kann das Vorhaben schneller fertig werden. Das Provisorium kostet den Staat nämlich Geld. Die Schüler sind derzeit sehr weit im Gebäude verteilt, so muss sich an den Nachmittagen mehr Personal um sie kümmern. Sobald der Anbau fertig ist, hofft man Synergieeffekte nutzen zu können. Außerdem wird es für die Schüler angenehmer, sich nicht im Klassenzimmer aufhalten zu müssen.