7. Januar 2019, 21:50 Uhr Schule Infoabend und Führung in der Fachoberschule

Die erzbischöfliche Fachoberschule (FOS) Vinzenz von Paul Markt Indersdorf bietet Anmeldetermine und einen Infoabend an. Interessierte können sich am 18. und 19. Februar jeweils zwischen 13.30 und 16 Uhr für das Schuljahr 2019/20 anmelden. Zuvor, am Montag, 21. Januar, findet ein Informationsabend für zukünftige Schüler und deren Eltern statt. Von 17.30 Uhr an präsentieren Schüler und Lehrkräfte im Pavillon die beiden angebotenen Ausbildungsrichtungen, Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwaltung. Außerdem gibt es eine Führung durch das Schulhaus.

Von 19.30 Uhr an geben dann Schulleiter Tobias Draxler, Schüler und Lehrer im Barocksaal Auskunft zu den Angeboten und Möglichkeiten der Indersdorfer Fachoberschule, den Besonderheiten im Vergleich zu anderen Einrichtungen und zum Anmeldeverfahren.

Im Anschluss daran besteht für die Besucher der Veranstaltung die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch weitere Fragen zu klären. Aktuelle Informationen und Dokumente zum Download finden Interessierte im Internet auf der Website der erzbischöfliche Fachoberschule unter dem Link www.fos-indersdorf.de.