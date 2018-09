7. September 2018, 21:54 Uhr Schulanfang Nachsitzen

Autofahrer sollen in der Nähe von Schulen das Tempo rausnehmen - für die Schüler im Landkreis heißt es aber bald wieder "Gas geben".

Nicht nur die Schüler, auch Lehrer und Rektoren müssen sich umfassend auf das neue Schuljahr vorbereiten. Personelle Engpässe, Rückkehr zum G 9 und Integration: Die Einrichtungen sehen sich mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert

Von Thomas Hürner, Dachau

Der Beginn eines neuen Schuljahrs ist eine Zeit der Veränderungen und Herausforderungen: Die Suche nach dem richtigen Raum im Schulgebäude, fremde Gesichter im Klassenverbund, der Lernstoff wird anspruchsvoller, es gilt, sich an neue Lehrer oder eine andere Schulform zu gewöhnen. Doch nicht nur für die Schüler wird es im September traditionell spannend. Auch die Planer und Organisatoren des täglichen Schulbetriebs sehen sich fortwährend mit neuen Begebenheiten konfrontiert; sie müssen sich mit personellen Engpässen beschäftigen, nach der Rückkehr zum G 9 die neuen Pläne des Kultusministeriums umsetzen und inzwischen auch wichtige Integrationsarbeit leisten.

Trotz des Mehraufwands und einiger struktureller Probleme sehen sich die Rektoren im Landkreis Dachau vor dem Schulanfang aber gut vorbereitet. Insgesamt 1462 Mädchen und Jungen beginnen am Dienstag mit ihrer Schullaufbahn, entgegen des Trends der vergangenen Jahre ist die Zahl der Einschulungen im Vergleich zum Vorjahr damit nicht gestiegen. Auch die Gesamtzahl der Schüler an Grund- und Mittelschulen hat sich nur unwesentlich verändert.

Andrea Noha, die Schulleiterin der Grundschule Ost in Dachau, sieht deshalb in Relation zur Anzahl der Lehrkräfte eine "bedarfsgerechte Versorgung" gewährleistet. Auch die Volksschule Odelzhausen ist gut auf das kommende Schuljahr vorbereitet, findet Rektorin Cordula Weber: "Es sieht sehr gut aus, sogar besser als letztes Jahr." Das "Phänomen Münchner Großraum" habe jedoch eine abschreckende Wirkung für Lehrer, die aus anderen Regierungsbezirken Bayerns kommen. "Aufgrund der Wohnungsknappheit und der hohen Mietpreise sind manche anfangs nicht so begeistert, wenn sie hierher zugewiesen werden", sagt Weber, "dieses Jahr haben wir aber top-motivierte Leute bekommen, das ist sofort zu spüren."

Motiviertes Personal wird an ihrer Schule auch dringend benötigt, immerhin gibt es eine zusätzliche Aufgabe zu bewältigen: Mit Beginn des neuen Schuljahrs gibt es an der Volksschule Odelzhausen erstmals eine sogenannte Deutschklasse, die auf Wunsch von Ministerpräsident Markus Söder die bisherigen Übergangsklassen ersetzen werden. Die größten Unterschiede zu den Übergangsklassen liegen in einem ganztägig angelegten Unterricht und einer deutlich umfangreicheren Stundentafel. Weber kalkuliert dabei mit etwa zwölf Kindern im Grundschulbereich, die meisten kommen aus Osteuropa oder Syrien.

In den Deutschklassen sollen diese nicht nur intensiv die deutsche Sprache lernen, auch "kulturelle Bildung und Werteerziehung" steht inzwischen auf dem Stundenplan. Was sowohl Noha als auch Weber jedoch besonders wichtig ist: Wann immer es möglich ist, soll der Unterricht mit den Regelklassen zusammengelegt werden. Die Schulleiter im Landkreis sind sich einig darüber, dass Integration nicht nur über Lerninhalte gelingen kann, sondern vor allem durch Zusammenführung, Kennenlernen und gemeinsame Aktivitäten.

Dieser Ansicht ist auch Martin Güll, der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Vorsitzende des Bildungsausschusses des Bayerischen Landtags. "Das Ziel muss so viel gemeinsamer Unterricht wie möglich sein", sagt er, "es steht und fällt aber alles mit den Lehrern". Güll fordert mehr Weitsicht in der Bildungspolitik der Landesregierung, denn das Kernproblem sei seit vielen Jahren dasselbe: "Am ersten Schultag klappt alles immer gut, auf Dauer entstehen durch Krankheiten und Ausfälle aber Engpässe." Rund zehn Prozent mehr Lehrer müssten eingestellt werden, um einen gesunden Puffer und Planungssicherheit zu schaffen. Die Belastungsgrenze der Lehrer sei längst erreicht, die steigende Zahl von krankheitsbedingten Ausfällen ein Indiz für Überlastung.

Eine Entwicklung, die für den Bildungsexperten auf falsch gesetzte Prioritäten im Freistaat zurückzuführen ist. "Die Steuereinnahmen brummen, für alles Mögliche wird Geld ausgegeben", sagt Güll, "in solchen Zeiten ist es ein Unding, dass ausgerechnet bei der Bildung gespart wird."

Mit mehr Geld alleine sei es aber nicht getan. Die Gymnasien kehren zum G-9-System zurück, betroffen sind die Fünft- und Sechstklässler im kommenden Schuljahr. Für Güll zwar "grundsätzlich die richtige Maßnahme", denn das G 8 sei pädagogisch "nicht mehr zu retten" gewesen. Er vermisst bei der praktischen Umsetzung aber Ideenreichtum, Kreativität und ein zeitgemäßes Konzept. "Das war eine einmalige Chance für Innovationen", sagt Güll, "man hat es aber verpasst Lehrmethoden, Fächervernetzung und Themen zu modifizieren." Erwin Lenz, der Schulleiter des Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasiums, bezeichnet die Rückkehr zu G 9 als "Segen", weil der Lernstoff ausgewogener verteilt und die Schüler besser für das Studium vorbereitet würden. Auch das neue Bildungs- und Erziehungsziel "Politische Bildung" sei wichtig, "gerade in heutigen Zeiten", sagt Lenz.

Fächerübergreifend sollen den Schülern demokratische Werteprinzipien und Partizipation am politischen und gesellschaftlichen Leben vermittelt werden. Zum Erreichen dieses Ziels möchte Thomas Höhenleitner, Schulleiter vom Gymnasium Markt Indersdorf, ergänzend zum Unterricht Referenten einladen, mit den Klassen politische Einrichtungen besuchen und Planspiele veranstalten. Er sagt: "Vielerorts ist etwas aus den Fugen geraten, daher gibt es kein besseres Anliegen."