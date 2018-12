19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Schülerprojekt Dachau damals und heute

Oberstufenschüler des Ignaz-Taschner-Gymnasiums haben einen Bildband über ihre Heimat herausgegeben. Die Nachfrage ist groß. 200 Exemplare sind bereits verkauft

Von Jana Rick, Dachau

Mehr als 60 Seiten umfasst der Bildband "Erlebe Dachau im Wandel". 14 Schüler des Ignaz-Taschner-Gymnasiums haben fast eineinhalb Jahre lang daran gearbeitet. Im Rahmen ihres P-Seminars haben die Oberstufenschüler anhand von Fotos das heutige Dachau mit früher verglichen. Geleitet wurde das Seminar von Geschichtslehrerin Hedwig Bäuml. Die 17-jährige Schülerin Vanessa Högen wollte etwas Neues über die Geschichte Dachaus lernen, deshalb hat sie sich für das Seminar entschieden. So ging es den meisten ihrer Mitschüler auch. Ihre Heimat hat schließlich einiges zu bieten.

60 Seiten, 14 Schüler und anderthalb Jahre Arbeit: Der Bildband der Schüler zeigt den Blick der jungen Generation auf ihre Heimat. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Während des Projektes agierten die Schüler als Autoren, Fotografen und Grafiker zugleich. Zuerst einigte sich die Gruppe auf Themengebiete und Orte in Dachau, die sie sich genauer anschauen wollten und stellte einen Finanzplan für die Produktion auf. Dann ging es an die Recherche: Im Stadtarchiv durchwühlten die Jugendlichen alte Fotoalben, Bücher und Postkarten, scannten diese oder fotografierten sie ab. Ein älterer Dachauer kam auch auf die Schüler direkt zu und brachte ihnen alte Postkarten, die sie für ihr Projekt verwenden konnten. Auch bei ihnen zu Hause blieb kein Regal oder Dachboden unerforscht.

Musikalisch umrahmt wurde die Präsentation von einem kleinen Orchesterensemble des Gymnasiums. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Vanessa aus Karlsfeld erzählt, dass einer der Teilnehmer bei sich zu Hause viele alte Fotos von seinem Bauernhof fand, also entschied er sich dazu, die Landwirtschaft im Landkreis zu beleuchten. Andere machten sich auf die Suche nach Fotos von der KZ-Gedenkstätte und der Dachauer Papierfabrik. Auch das Volksfest und der Christkindlmarkt wurden behandelt. "Früher war der Christkindlmarkt noch viel kleiner", sagt Vanessa. Überrascht war sie auch von den vielen Künstlerhäusern wie der Moosschwaige, die es schon lange in Dachau gibt. Der Karlsfelderin machte vor allem die Recherche großen Spaß, sie überlegt, es nach dem Abitur mit dem Journalismus zu versuchen.

Nach mühevoller Arbeit konnten die Schüler endlich ihr Buch vorstellen. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die Schüler machten sich auf den Weg und fotografierten alle Orte, mit denen sie sich beschäftigt hatten, gestalteten die einzelnen Kapitel und schrieben passende Texte zu den Bildern. Ihre Ergebnisse schickten sie an einen Verlag, den sie sich ausgewählt hatten. Dieser hatte hohe Ansprüche und verlangte so manches Foto ein zweites Mal, in besserer Qualität. "Gegen Ende war das alles dann etwas stressig", erinnert sich Vanessa.

Eine weitere Herausforderung war die Suche nach Sponsoren. Nach vielen Monaten mühsamer Arbeit konnten die Schüler das erste fertige Exemplar ihres Bildband in den Händen halten. Entstanden ist nicht nur ein historischer Stadtvergleich, sondern auch ein Dachau aus Sicht der Schüler. Schließlich stimmten sie ab, welche Themen sie am meisten interessierten. So gibt es unter anderem ein Kapitel über die Knabenkapelle, über die Dachauer Tracht, die Schulen und Ludwig Thoma.

Bereits am Tag der Veröffentlichung waren alle 200 Bücher ausverkauft. Für die Schüler ist dies ein großer Erfolg und die hohe Nachfrage nach ihrem Bildband zeigt ihnen, dass das alte Dachau nicht in Vergessenheit geraten wird. Ein Nachschub an Büchern wurde bereits bestellt.

Der Großteil des Erlöses geht an den Verlag, doch einen Teil bekommen auch die fleißigen Schüler selbst. Was sie mit dem Gewinn machen, wissen sie noch nicht genau. "Vielleicht gehen wir als Gruppe zusammen essen", überlegt Vanessa. Verdient haben sie es sich auf jeden Fall.

Der Bildband kostet 17,50 Euro und ist im Ignaz-Taschner-Gymnasium bei Hedwig Bäuml oder in der Buchhandlung Blätterwerk in Karlsfeld erhältlich. Auch per E-Mail unter buch@wittich-herbstein.de kann man Exemplare bestellen.