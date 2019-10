Neben der bestehenden Fahrt der MVV-Regionalbuslinie 729 wird von kommendem Montag an, 4. November, eine Fahrt der MVV-Regionalbuslinie 728 mit der Zielanzeige "Markt Indersdorf, Krankenhaus" ebenfalls die Grundschule Weichs anfahren. Dies ist das Ergebnis einer Prüfung des MVV, die das Landratsamt Dachau aufgrund anhaltender Probleme mit der Kapazitätsauslastung bei der Schülerbeförderung auf der MVV-Regionalbuslinie Linie 729 zwischen Ebersbach und Weichs seit Beginn des neuen Schuljahres veranlasst hat.

Insgesamt gibt es zwischen 7.12 Uhr und 7.27 Uhr mit den MVV-Regionalbuslinien 708, 728, 729 und 785 sieben Fahrtmöglichkeiten zwischen Ebersbach und Weichs. Allerdings war die Fahrt der MVV-Regionalbuslinie 729 bislang die einzige Fahrt, welche direkt an der Grundschule in Weichs hält. Alle anderen Fahrten hielten an der Haltestelle "Ludwig-Thoma-Straße", die etwa 400 Meter von der Grundschule entfernt liegt.

Die Prüfung der freien Kapazitäten sowie mögliche Zeitpuffer der einzelnen Linien durch den MVV haben laut einer Pressemitteilung des Landratsamts ergeben, dass neben der bestehenden Fahrt der MVV-Regionalbuslinie 729 nach den Herbstferien, also vom 4. November an, zusätzlich auch eine Fahrt der MVV-Regionalbuslinie 728 die Grundschule Weichs anfahren wird. Abfahrt in Ebersbach ist an der Haltestelle "Seniorenwohnpark" um 7.15 Uhr und an der Haltestelle "Maibaum" um 7.16 Uhr. Ankommen wird die Fahrt an der Grundschule fahrplangemäß um 7.20 Uhr. Das Landratsamt weist darauf hin, dass an der Haltestelle "Maibaum" in Ebersbach drei Fahrten der MVV-Regionalbuslinie 728 fast zeitgleich abfahren und nur die Fahrt mit der Zielanzeige "Markt Indersdorf, Krankenhaus" an der Grundschule Weichs hält. Das Verkehrsunternehmen wurde gebeten, anfangs noch gesondert und in geeigneter Form, zum Beispiel durch einen Einschub in der Windschutzscheibe, darauf hinzuweisen, dass dieser Bus zusätzlich auch zur Grundschule Weichs verkehrt. Nun hofft man im Landratsamt, "dass diese zusätzliche Fahrtmöglichkeit im Laufe der kommenden Woche von den Schülerinnen und Schülern angenommen wird und die MVV-Regionalbuslinie 729 entsprechend entlastet wird."