27. März 2019, 21:52 Uhr Schüleraustausch Schrodi sucht Gastfamilien

Der Bundestagsabgeordnete engagiert sich für US-Stipendiaten

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind dem Dachauer SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi wichtig - und zwar keineswegs nur auf höchster Ebene. Deshalb engagiert er sich sehr für einen Schüleraustausch. Im August und September kommen rund 350 Jugendliche aus den USA für ein Schuljahr nach Deutschland. Es sind Stipendiaten des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP). Dies ist ein Förderprogramm für transatlantischen Schüleraustausch, das vom Deutschen Bundestag und dem Kongress der USA getragen wird.

Für sie werden derzeit Gastfamilien gesucht. "Ich würde mich freuen, wenn sich in unserem Wahlkreis viele Familien für die Aufnahme eines Austauschschülers begeistern würden", sagt Schrodi. "Ein Jahr mit einem Jugendlichen aus einem anderen Land zu verbringen, ist eine ganz besondere Erfahrung, die das Familienleben bereichert und gleichzeitig interkulturelle Verständigung stärkt." Die Austauschschüler werden von jeweils einem Bundestagsabgeordneten als Paten betreut. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi engagiert sich als Pate im PPP. Während ihres Austauschjahres besuchen die jungen US-Amerikaner eine Schule in der Nähe ihrer Gastfamilie. Grundsätzlich sind alle Familien und Paare geeignet, Gastfamilie zu werden. "Gastfamilien müssen den Austauschschülern keinen besonderen Luxus bieten, sondern sie einfach wie ein neues Familienmitglied in ihre Mitte aufnehmen", erklärt Schrodi. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 040/2270020 oder gastfamilien@yfu.de melden.