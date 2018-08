13. August 2018, 21:50 Uhr Schreinerwettbewerb Lob dem Apfelbaumholz

Der Lehrling Tobias Hof aus der Schreinerei Eichinger in Weichs legt ein besonderes Gesellenstück vor. Sein hölzerner Ofen überzeugt die Jury im Wettbewerb "Gute Form"

Von Selina Hilpert, Dachau

Eine Schublade, ein Schloss und nicht mehr als insgesamt 120 Arbeitsstunden. Dies waren die Vorgaben für die diesjährigen Holzarbeiten, die der Abschlussjahrgang zum Schreinergesellen für die Gesellenstücke berücksichtigen musste. Nun sind die einzigartigen Stücke fertig gestellt. Seit November letzten Jahres laufen die Vorarbeiten und fließen nun neben theoretischer und praktischer Prüfung in die Gesamtnote ein. Zudem nehmen die Abschlussarbeiten am Wettbewerb "Gute Form" teil, welcher erstklassig gelungene Gesellenstücke auszeichnet.

Am Freitag wurden die diesjährigen zehn Stücke in der Berufsschule auf Optik und Funktionalität, auf ihre gute Form, bewertet. Zur Auswahl standen etwa ein Barschrank mit Zigarrenfach, ein moderner Sekretär, eine zeitgemäße Fernsehbank, mehrere ansprechende Kästchen, ein Raumluftofen und ein Schreibtisch sowie eine Garderobe. Gefertigt wurden diese Möbel aus hochwertigsten Materialien. Hölzer wie Nussbaum, Apfel, Eiche, Alteiche, Lärche und Zwetschge wurden von den künftigen Schreinern verarbeitet.

Die Juroren Ulrich Dachs, Peter Freis, Mansoer Weigert, Jürgen Berlin, Carola Träger und Albert Sikora begutachten jedes der Gesellenstücke hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit. (Foto: Toni Heigl)

Die bunt gemischte Jury hatte den Auftrag, die Stücke aus der Sicht des Verbrauchers zu bewerten. Gefällt das Möbelstück und erfüllt es auch seinen Zweck? Diese Ehre hatten dieses Jahr Innungsleiter Ulrich Dachs, Peter Freis von der Wirtschaftsförderung Karlsfeld, Mansoer Weigert, Regionaldirektor des Münchner Vereins Versicherung. Jürgen Berlin kam als Vertreter der Sparkasse Dachau, Carola Träger von der Agentur für Arbeit und auch Schulamtsleiter Albert Sikora gehörte zur Jury. Sie gaben nach intensiver Prüfung ihren Favoriten auf einem Stimmzettel an.

Die Auszählung ergab den glücklichen Sieger Tobias Hof, Auszubildender in der Schreinerei Günter Eichinger in Weichs. Sein ungewöhnlicher Raumloftofen überzeugte die Jury, die so ein Stück wohl nicht alle Tage zu sehen bekommt. Häufiger sind denn doch Möbelstücke. Aber ein Ofen aus Holz? Schreinerlehrling Tobias Hof zeigte dabei nicht nur sein Können in der Holzverarbeitung. Ein besonders schönes Detail ist die gravierte Glastür des Ofens, die sofort ins Auge sticht. Sie gibt nicht nur Einblick in das Innere des Diffusers, sondern wurde von dem jungen Handwerker zudem mit einer Flammengravur verziert. Für den Korpus des Ofens benutzte er Apfelbaumholz.

Der Raumluftofen von Tobias Hof fällt aus der Reihe der Ausstellungsstücke - und gewinnt den Wettbewerb. (Foto: Toni Heigl)

Zu sehen sind alle Gesellenstücke für die Öffentlichkeit von Donnerstag, 30. August, an in der Sparkasse Dachau, die Ausstellung wird um 17 Uhr eröffnet. Anwesend werden dann auch die Gesellenanwärter sein. Die Ausstellung ist bis zum 18. September zu sehen. Für Tobias Hofs Ofen geht der Weg im November weiter auf die Messe "Heim und Handwerk". Der Erstplatzierte darf dort seine Arbeit ausstellen. In Sachen "Gute Form" ist die nächste Station die Beurteilung durch eine Fachjury auf bayerischer Landesebene. Dort werden alle ersten Plätze der Innungen aus ganz Bayern vertreten sein. Sollte Tobias Hof auch dort mit seinem außergewöhnlichen Ofen erfolgreich sein, würde er auf Bundesebene sein Gesellenstück präsentieren dürfen.

Eines ist jedoch sicher: Jedes dieser Gesellenstücke ist etwas für die Ewigkeit. Eine Holzarbeit die von Generation zu Generation in der Familie weitergegeben wird. Sie zeugen von dem großen Geschick, welches Schreinerlehrlinge mitbringen müssen. Neben Zeichen- und Rechenbegabung, räumlicher Vorstellungskraft und Bereitschaft zum Umgang mit computergesteuerten Maschinen ist auch der Kundenkontakt ein wichtiger Faktor. Ein unglaublich vielschichtiger und anspruchsvoller Handwerksberuf.