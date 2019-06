30. Juni 2019, 22:18 Uhr Schreckliches Wochenende Defekte Waschmaschine verursacht Hausbrand

Glück im Unglück hatte eine Familie aus Karlsfeld. Am Samstag um 14.20 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses, die sich bei dem schönen Wetter gerade im Garten aufhielten, dass aus einem Kellerfenster Rauchschwaden kamen. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr. Die konnte, wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilte, die Ursache der Rauchentwicklung schnell ausfindig machen - einen technischen Defekt der Waschmaschine. Glücklicherweise befand sich die Familie außerhalb des Gebäudes, so dass niemand verletzt wurde. Aber die Familie hat dennoch schwer an dem Unglück zu tragen: Der Sachschaden wird derzeit auf 100 000 Euro geschätzt - und zu allem, ist das Wohnhaus für eine gewisse Zeit nicht mehr bewohnbar.