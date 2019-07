8. Juli 2019, 21:40 Uhr Schöngeising Yoga und Lesenacht am Jexhof

Waldbaden heißt ein neuer Trend, ausprobieren kann man ihn am Bauernhofmuseum Jexhof am Dienstag, 16. Juli. Yogalehrerin und Entspannungskursleiterin Verena Maria M. Wendt erklärt zwischen halb elf und zwölf Uhr, was Shinrin Yoku bedeutet. Bereits in den Achtzigerjahren entdeckten japanische Wissenschaftler die heilende Kraft des Waldes. Man will ganz bewusst mit allen Sinnen die Waldatmosphäre wahrnehmen. Teilnahme zwölf Euro. Am 16. Juli von 20 Uhr an sind alle Nachtschwärmer und Mondsüchtigen zu einer Vollmond-Lese-Nacht mit musikalischer Begleitung eingeladen. Annemarie Strähhuber und Toni Drexler führen mit Gute-Nacht- und Böse-Nacht-Geschichten auf eine Reise zum Mond bis zur Milchstraße. Einen weiteren Yoga-Kurs besonders für ältere und körperlich eingeschränkte Teilnehmer/innen gibt es am Mittwoch, 17. Juli, zwischen 14 und 15.30 Uhr. Anmeldung für alle Veranstaltungen unter Telefon 08141/519-205.