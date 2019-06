4. Juni 2019, 21:58 Uhr Schöngeising Mit dem Baby ins Bauernhofmuseum

Am Bauernhofmuseum Jexhof können Eltern mit ihren Babys am Dienstag, 11. Juni, von 10 bis 13 Uhr Zeit im Museum verbringen. Nach einer Führung durch die Sonderausstellung "Jugendzimmer: Kinderkammer. Wie die Jugend wohnt(e)" gibt es einen Kreativkurs in der Holzwerkstatt. Die Teilnahme kostet für einen Elternteil mit Kind zwölf Euro, zuzüglich fünf Euro Materialgeld. Eine Anmeldung unter Telefon 08141/519205 ist erforderlich. Weitere Termine gibt es am 2. Juli, 13. August und am 17. September. Am Freitag, 14. Juni, können Kinder von vier bis neun Jahren im Jexhof gemeinsam mit ihren Großeltern oder Eltern von 14 bis 16 Uhr einen Pfingststrauß gestalten. Die Kosten betragen zehn Euro für ein Elternteil und ein Kind. Eine Anmeldung unter 08141/519205 ist erforderlich.