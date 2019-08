6. August 2019, 22:10 Uhr Schöngeising Kräuterbuschen binden

Das Bauernhofmuseum Jexhof vermittelt Wissenswertes über Kräuter

Am Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising im Landkreis Fürstenfeldbruck können junge Abenteurer im Alter von sechs bis zwölf Jahren am Sonntag, 11. August, zwischen 14 und 16 Uhr im Kinderprogramm "Um Zwei dabei" zwei spannende Stunden bei der Aktion "Gruselig ist das Räuberleben" rund um das Museum mit Brigitte Hübner erleben. Die Gebühr beträgt sechs Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für die Eltern und andere Interessierte steht von 15 Uhr an der "Jexhofer" gerne zur Geschichte des Jexhofes Rede und Antwort. Diese offene Führung ist im regulären Museumseintritt enthalten.

Am Dienstag, 13. August, können Mütter oder Väter mit ihren Babys im Tragetuch oder im Kinderwagen von 10 bis 13 Uhr gemeinsam mit Verena Maria M. Wendt Zeit im Museum verbringen. Nach einer Führung durch die Sonderausstellung "Wie die Jugend wohnt(e)", gibt es eine schöpferische Phase in der Holzwerkstatt. Die Teilnahme kostet für ein Elternteil mit Kind zwölf Euro, zuzüglich fünf Euro Materialgeld. Eine Anmeldung unter Telefon 08141/51 92 05 ist erforderlich.

Am selben Tag können am Nachmittag von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Erwachsenenwerkstatt mit Verena Maria M. Wendt Kräuterbuschen gebunden werden. Dabei vermittelt Wendt viel Wissen über die Wirkung und Bedeutung der Kräuter. Die Kräuterbuschen werden traditionell vor Mariä Himmelfahrt am 15. August gebunden und können an diesem sogenannten Großen Frauentag geweiht werden. Gebühren insgesamt 12,50 Euro, Anmeldung erforderlich.

Seit vielen Jahren führt an Mariä Himmelfahrt die Wallfahrt der Pfarrei St. Sebastian aus Gilching den Kreuzweg durchs Wildmoos entlang zum Feldkreuz beim Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising. Dort feiern die Pilger einen Gottesdienst. Dabei werden Kräuterbuschen geweiht. Zu diesem Wallfahrtsgottesdienst lädt der Förderverein Bauernhofmuseum Jexhof e.V. ein. Beginn am 15. August ist um 10.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr treffen sich die Besucher und Wallfahrer zum Zusammensein bei einer herzhaften Brotzeit.