5. September 2018, 21:59 Uhr Schöngeising Filzen lernen im Jexhof

Am Bauernhofmuseum Jexhof ist am Sonntag, 9. September, einiges geboten: Von 14 Uhr bis 16 Uhr können Schulkinder von sechs bis zwölf Jahren in der Reihe "Um zwei dabei" zwei kreative Stunden beim Filzen mit Simone Schwägerl erleben. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro. Um 14 Uhr sind die Kinder zu einer Museumsführung mit Verena Schwägerl eingeladen. Die Kosten sind im regulären Museumseintritt enthalten. Um 15 Uhr findet die Themenführung "Rund um den Hof herum" statt. Das Zusammenspiel von Mensch und Natur, von Bauer und Flur steht im Mittelpunkt des offenen "Hofrundgangs" unter der Leitung von Alfons Strähuber. Eine besondere Aktion gibt es auch zum ersten Schultag: Die Wirtin kocht Kinderlieblingsgerichte, nach dem Essen ist Spielzeit. Während sich die Erstklässler am Dienstag, 11. September, von 13 bis 15.30 Uhr einer Reise in die Vergangenheit anschließen, Griffel schnitzen und Wachsschultäfelchen bauen, können die Eltern das Museum und die Sonderausstellung "70er" besichtigen. Für die Geschwisterkinder bietet Heini Widmann, der Museumshandwerker, kostenlos Schnitzen auf der Heinzelbank an. Erstklässler mit Schultüten haben freien Museumseintritt, Eltern und Geschwisterkinder ab sechs Jahren zahlen 2,50 Euro Eintritt. Die Gebühr für die Bastelaktion beträgt 8,50 Euro. Anmeldung hierfür sowie für die Gastronomie erbeten unter der Nummer 08141 / 519-205.