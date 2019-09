Am bundesweiten "Tag des offenen Denkmals" beteiligt sich auch das Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck. Das Thema lautet in diesem Jahr "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur"; diese Umbrüche zeigen sich neben der gesellschaftlichen Entwicklung auch in neuen Materialien, wie das Museum am Sonntag, 8. September, zeigt. Um 13 Uhr gibt es eine Führung zum Thema "Elektrizität" und um 14 Uhr zum Thema "Stahl als Bauträger"; darin werden den Besuchern zwei moderne technische Erscheinungsformen vorgestellt.

Einen Einblick ins Denkmal Jexhof bekommen Kinder bei einer Kinderführung um 14.30 Uhr mit Christiane Schwägerl. Um 14 Uhr startet die Reihe "Um zwei dabei", dort können Schulkinder zwei Stunden beim Filzen mit Simone Schwägerl erleben. Das Filzen kostet sechs Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unter dem Motto "Der Herr und sein Gscherr" gibt es um 15 Uhr eine offene Führung durch den Jexhof. Mittelpunkt ist dabei die Frage nach dem gemeinsamen Leben der Bauersleute mit ihren Dienstboten. Das Museum hat an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher bezahlen, was ihnen der Eintritt wert ist. In der historisch eingerichteten Wirtsstube oder im Garten wird mit Kaffee und Kuchen, herzhaften Brotzeiten und warmen Speisen für das leibliche Wohl gesorgt.

Hinter die Kulissen der Museumsarbeit können Interessierte im Zwischendepot in Unterschweinbach, Boschstraße 2a, schauen. Von 13.30 Uhr an vermittelt Corinna Schattauer einen Einblick in die Museumsarbeit im Depot. Dort kann man spannende Objekte bestaunen, die nur selten im Rampenlicht stehen.

Man muss aber nicht unbedingt bis zum Tag des offenen Denkmals warten. Am Samstag, 7. September, findet um 14 Uhr die monatliche Großeltern-Enkel-Führung statt. Der Eintritt inklusive Museumsrundgang kostet für Großeltern mit ihren Enkeln pauschal fünf Euro. Auch hier ist eine Anmeldung nicht erforderlich.