3. September 2018, 22:09 Uhr Schöner Watten Gondel zu gewinnen

Der Dachauer Radsportler Toni Reiter hat im italienischen Skiort Livigno Schwebekabinen einer ausrangierten Seilbahn gekauft. Eine davon wurde jetzt bei einem Watt-Turnier als Preis ausgesetzt

Von Clara Nack, Dachau

Toni Reiter, Radsportler aus Dachau, verbringt die Hälfte seiner Woche in den Zillertaler Alpen in Österreich. Von seiner Hütte aus organisiert er dort Radsport-Events wie Alpenüberquerungen oder steile Mountainbike-Abfahrten. Als er das jüngst durch die italienischen Alpen radelte, stieß er auf elf Seilbahn-Gondeln im Skiort Livigno. Die elf veralteten Kabinen waren aus einem Skilift ausrangiert worden. Der private Besitzer hatte vor, die gesamte Seilbahn zu verkaufen. Da er keinen Käufer für die gesamte Anlage fand, entschied er sich diesen Sommer dazu, die Seilbahn in ihre Einzelteile zu zerlegen und dafür Käufer zu finden. Ein paar Stützpfeiler und Ersatzteile wurden nach Sizilien zum Vulkan Ätna geschickt. Toni Reiter kaufte die Gondeln und stellte sie erst einmal auf dem Hof seines Freundes Josef Müller ab.

Einst hingen die Gondeln an einer Seilbahn im italienischen Skiort Livigno. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Eine der Gondeln vergaben die beiden Tüftler am vergangenen Samstag an den Gewinner ihres Watt-Turniers "Carosello Watt 3000". Es fand auf Müllers Hof in den Gondeln statt. Insgesamt 26 Zweierteams spielten in 13 Partien um den Hauptgewinn. Die Gebrüder Grieß aus Günding erspielten sich schnell die Führung. Andere Teilnehmer, die großes Interesse an der Gondel hatten, mussten sich schnell einen Tauschhandel überlegen, um das Objekt ihrer Begierde doch noch zu bekommen. Letztendlich traten die Gebrüder Grieß ihren Gewinn in Form der Gondel an eine Nachbarin aus Günding ab. Unter einer Bedingung: Die Nachbarin muss das nächste Fest ausrichten und dazu alle 52 Spieler und etwa 30 Zuschauer wieder einladen. Ein gutes Geschäft, wenn man dafür eine neu eingerichtete Gondel erhält.

Zuletzt wurden die Gondeln auf dem Hof von Josef Müller in Mitterndorf als Spielstätte für ein Watt-Turnier genutzt. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die kompletten Erlöse des Turniers werden nun an die Familienhilfe der Caritas und an das Dachauer Kinderhospiz gespendet. Insgesamt 2000 Euro kamen beim Watt-Turnier in den hippen Gondeln zusammen. "Uns war klar, das Geld musste einem guten Zweck zugute kommen", sagt Toni Reiter. "Bei unseren Events steht das verdiente Geld nie im Vordergrund. Wir machen damit keinen Gewinn. Wir wollen einfach etwas Cooles auf die Beine stellen - es geht um den Spaß dabei", sagt Mitorganisator und Hofbesitzer Josef Müller.

Eine Gondel dient als Gartenhäuschen. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Der Gondel-Poker war nicht das erste Event, das die beiden langjährigen Freunde bisher austüftelten. "After-Volksfest-Partys" organisieren sie jedes Jahr, und ein Londoner Doppeldeckerbus sorgte auf dem Hof auch schon für Stimmung. Während die Dekoration für solche Events in der Regel am nächsten Morgen wieder verschwindet und dann alles wie vorher aussieht, bleiben die Gondeln noch auf dem Hof. Toni Reiter verkauft die Schwebekabinen für 2000 Euro pro Stück. Die Käufer haben für die Gondeln eine ganz neue Verwendung. Darunter sind Privatleute aus dem Landkreis, aber auch Gastronomen aus München und Nürnberg, die die ehemaligen Schwebekabinen als exklusive Sitzgelegenheit in Restaurants, als Raucherkabinen auf dem Dach oder Dampfsaunen im Garten nutzen.

"Ich habe solche Gondeln schon in der Landschaft, vor Restaurants, auf Dächern oder in Gärten herumstehen sehen", erinnert sich Reiter. "Wie Sand am Meer gibt es sie jedoch noch nicht." Große Konkurrenz gibt es auf dem Markt bisher nicht, da sich die Lieferung nach Hause oft schwierig gestaltet. Das Tal, in dem Livigno liegt, ist sehr abgeschieden. Wer als Privatmann von dort 20 Gondeln wegtransportieren will, muss einen großen Aufwand betreiben. Oft kaufen deshalb größere Firmen die Seilbahngondeln oder Skilifte auf. Toni Reiter hat schnell zugegriffen - ohne genau zu wissen, was er mit den Gondeln anstellen will. "Ich denke, vier Stück werde ich behalten. Damit will ich mir eine eigene Dampfsauna und ein Biwak vor meiner Hütte in Österreich bauen."

Dann wird er wohl noch mehr Zeit in Österreich verbringen. Der extreme Radsport, den er anbietet, hat dort Konjunktur. Reiter stieg über den Dachauer Verein Soli e.V. in den Radsport ein. Seitdem hat er für diesen Sport eine große Leidenschaft. Die Gondeln hätten jedoch privat sein Interesse geweckt, eine Geschäftsidee stand zunächst nicht dahinter. Die Gondeln hätten ihn einfach nur fasziniert - Reiter wollte sie partout mit nach Hause nehmen. "Die Jungs brauchen immer mal wieder etwas Neues zum Spielen und Bauen", sagt Müllers Frau Christiane augenzwinkernd. Beide haben immer wieder spontane Einfälle, die manchmal ziemlich verwegen sind. Dazu gehört eben auch der Kauf von Gondeln.