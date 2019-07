14. Juli 2019, 21:47 Uhr Schönbrunn Oldtimer-Treffen in Schönbrunn

Das 2. Schönbrunner Oldtimer-Treffen "mit Charme" findet in Schönbrunn am Sonntag, 21. Juli, statt. Um 9.30 Uhr werden die ersten Fahrzeuge eintreffen und sich rund um das Schönbrunner Bürgerhaus, Café & Bistro aufstellen. Im Anschluss an den "Oldtimer"-Gottesdienst um zehn Uhr in der Kirche St. Josef werden gegen 11.30 Uhr die Oldtimer und andere, anwesende Fahrzeuge geweiht. Anschließend sind alle Besucher eingeladen, mit den Fahrzeugeigentümern ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Rundfahrten zu vereinbaren. Auf der etwa neun Kilometer langen Strecke bietet sich die besondere Gelegenheit, Oldtimer-Luft als Beifahrer zu schnuppern. Im und um das W5-Café&Bistro wird für das leibliche Wohl der Gäste (warme Gerichte ab 11.30 Uhr) unter anderem mit einem Burgergrill- und Getränkestand gesorgt. Es spielen Paddy & the Rocking Rebels mit einem Benefizauftritt um zwölf Uhr. Die Veranstaltung endet um 16 Uhr. Der Eintritt zum Oldtimertreffen wie auch die Rundfahrten sind kostenlos, Spenden werden aber gerne entgegengenommen und zur Deckung der Veranstaltungskosten sowie zum Wohle der Menschen mit Behinderung im Franziskuswerk Schönbrunn eingesetzt.