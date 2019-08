2. August 2019, 22:18 Uhr Schockmoment in Karlsfeld Vermisste Kinder tauchen wieder auf

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Karlsfeld nach zwei vermissten Kindern gesucht. Nach etwa zwei Stunden waren die beiden Fünfjährigen wieder bei ihren Eltern. Sie waren mit ihren Fahrrädern in Karlsfeld unterwegs und gegen 19.45 Uhr als vermisst gemeldet worden. Eine sofort eingeleitete Suche mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Erfolg. Wie die Polizei berichtet, hielten sich die Kinder an der Ruderregatta bei Oberschleißheim auf. Dort wurden sie von Passanten angesprochen, welche die Kinder nach Karlsfeld zurückbrachten.