2. November 2018, 21:44 Uhr Schnelles Internet Vierkirchen baut Glasfasernetz aus

Die Gemeinde Vierkirchen treibt den Ausbau des schnellen Internets voran. Von Montag, 5. November an, beginnt die Firma Soli Infratechnik GmbH mit dem Glasfaserausbau für die Versorgung der Ortsteile Vierkirchen, Pasenbach, Esterhofen und Ramelsbach. Wie die Gemeinde mitteilt, beginnen die Arbeiten in Pasenbach an folgenden Straßen: Am Schleiferberg, Hutbergstraße, Rechthalerweg, Birkenweg, Bergstraße, Hortstraße und in der Barthstraße. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen im Gehwegbereich und teilweise auf der Fahrbahn rechnen.