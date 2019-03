14. März 2019, 21:59 Uhr Schnelles Internet Bauinformationsabend der Deutschen Glasfaser

In Kürze beginnen die Bauarbeiten der Deutschen Glasfaser in der Gemeinde Hebertshausen, schon bald können die Kunden in flotter Geschwindigkeit im Internet surfen. Das Unternehmen möchte sich daher mit den Bürgern austauschen und lädt daher am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr in der Olympia Sportgaststätte in der Bgm.-Rabl-Straße 1 in Hebertshausen zu einem Bauinformationsabend ein.

Interessierte erfahren alles rund um das Ausbauprojekt in der Gemeinde Hebertshausen und erhalten Informationen zu den einzelnen Bauphasen. Auch Fragen rund um den Bau vor dem jeweiligen Haus sowie zur Installation der Endgeräte werden beantwortet. Interessierte können sich außerdem von dem von Deutsche Glasfaser beauftragte Bauunternehmen die Vorgehensweisen und Materialien demonstrieren lassen und erhalten auch umfangreiche Informationen zum TV-Produkt.

Wer an diesem Tag verhindert ist, kann sich dennoch informieren. Die Mitarbeiter des Baubüros von Deutsche Glasfaser am Unterfeldring 29 in Vierkirchen stehen für Fragen und Anregungen zum Bau sowie zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Alternativ können sich Interessierte auch unter Telefon 02861/89060940 (Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr) sowie im Internet unter www.deutsche-glasfaser.de über die Produkte informieren.