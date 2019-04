14. April 2019, 21:55 Uhr Schnelles Internet Anschluss an den Rest der Welt

Hauptverteiler für Glasfasernetz in Hebertshausen aufgestellt

Der Glasfaserausbau in Hebertshausen kommt voran: Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat jetzt auf der Bürgermeister-Bartel-Straße (gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr) den Hauptverteiler für das zukünftige Glasfasernetz in der Gemeinde Hebertshausen aufgestellt. Im sogenannten Point of Presence laufen alle Glasfaseranschlüsse zusammen. Der Hauptverteiler leitet den ankommenden und abgehenden Datenverkehr weiter und verbindet das Netz im Ort mit dem Rest der Welt - ein Internetanschluss mit Lichtgeschwindigkeit.

Hebertshausen nutzt mit dem Ausbau durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser die Chance, das Netz der Zukunft ohne Kosten für die Gemeinde ausbauen zu lassen. Während der Bauphase beantworten die Mitarbeiter des Baubüros im Unterfeldring 29 in Vierkirchen alle Fragen rund um den Bau des Glasfasernetzes. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, auch während der Bauphase noch einen Vertrag abzuschließen. Das Baubüro ist donnerstags von 10 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auch unter www.deutsche-glasfaser.de sowie bei der kostenlosen Bauhotline 02861 890 60 940.