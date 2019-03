7. März 2019, 21:56 Uhr Schnell sein lohnt sich Noch freie Parzellen bei Dachauer Sonnengärten

In der Jahreshauptversammlung blickten die Dachauer Sonnengärtner auf die Gartensaison 2018 zurück und zogen positive Bilanz. "Alle Parzellen waren verpachtet, die Ernte war gut, und auch das Zwischenmenschliche hat gepasst", erklärte der Vereinsvorsitzende Dieter Leiß. Als persönliches Highlight nannte er die traditionelle Glühweinfeier. Eine personelle Änderung ergab sich ebenfalls: Einstimmig wählten die Hobbygärtner Aleksander Breg zu ihrem neuen Schatzmeister. Außerdem beschlossen die Vereinsmitglieder, dass sie sich wieder bei der Aktion "Saubere Stadt" am Samstag, 6. April, beteiligen wollen: Gemeinsam wird der Müll rund um den Dachauer Bahnhof eingesammelt. Dieter Leiß betonte außerdem, dass aktuell noch freie Parzellen gepachtet werden können. Interessierte können sich unter www.sonnengärten-dachau.de informieren oder telefonisch unter der Nummer 0176/78 25 52 77 einen Besichtigungstermin vereinbaren. "Schnell sein lohnt sich: Es steht nur eine Handvoll freier Parzellen zu Verfügung", so Leiß.