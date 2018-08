26. August 2018, 21:51 Uhr Schmetterlinge in der Natur Saft saugen

Das ist ein "Großer Perlmutterfalter". Wie der Name schon sagt, gehört die Schmetterlingsart in Mitteleuropa gemeinsam mit dem noch etwas stattlicheren Kaisermantel zu den größten Vertretern der Perlmutterfalter. Dieses Exemplar, das auf dem Dost sitzt, ist dem Naturfotografen Michael Matziol aus Karlsfeld vor die Linse geflogen. Typisch für den Großen Perlmutterfalter ist, dass die Oberseite der Flügel orange bis gelbbraun gefärbt ist und schwarze Flecken sowie Querbänder aufweist. Am Rand sind die Flügel dunkel gesäumt. Nach Angaben des Deutschen Naturschutzbundes trifft man den Großen Perlmutterfalter sowohl in Wäldern als auch auf offenem Gelände an. Dort lebt er unter anderem auf Wiesen, in Heiden und Mooren, auf Trockenrasen ist die Art ebenfalls mitunter zu finden. Meist bevorzugen die Falter Lebensräume mit basischen Böden. Die Schmetterlinge saugen an unterschiedlichen Pflanzen Nektar, darunter unter anderem die Wilde Karde, Disteln und Rot-Klee. In Europa ist diese Falterart zwar weit verbreitet, in manchen Regionen gehen die Bestände jedoch seit einiger Zeit teils erheblich zurück.