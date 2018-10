8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Schluss am Kirchweihsonntag Abschied aus dem Paradies

Gastwirt Bernhard Öttl und Küchenchef Simon Radlmayr verlassen schweren Herzens nach 19 Jahren die Schlosswirtschaft Mariabrunn. Weil gutes Personal in den Ruhestand geht und zuverlässige neue Kräfte nur schwer zu finden sind, wollen sie jetzt erst mal durchschnaufen

Von Anna-Elisa Jakob, Röhrmoos

Seit Tagen klingelt bei Bernhard Öttl das Telefon, die Schlosswirtschaft Mariabrunn und ihr Wirt können sich vor Nachrichten kaum retten. Vor rund zwei Wochen hatte der 49-jährige Gastwirt den Abschied von der Schlosswirtschaft bekannt gegeben. Er und sein langjähriger Partner Simon Radlmayr haben sich dazu entschlossen, den Pachtvertrag in Mariabrunn nicht fortzuführen. Seitdem melden sich langjährige Stammgäste, Aushilfspersonal oder Menschen aus der Umgebung, die ihr Bedauern ausdrücken wollen. Alle sind traurig, die meisten jedoch verständnisvoll - und viele fragen, wo Bernhard Öttl seine nächste Wirtschaft eröffnen wird. Auch Jobangebote gibt es schon zur Genüge. Doch der Gastwirt winkt vorerst ab: "Ich möchte erst mal wieder so richtig durchschnaufen."

Öttl zeigt auf sein Handy, schon wieder eine Nachricht: "Ihr habt den Biergarten zu einem ganz besonderen Arbeitsplatz gemacht", schreibt eine langjährige Mitarbeiterin. "Hier habe ich mich immer auf das Team und auf die Arbeit gefreut." Bernhard Öttl lächelt wehmütig, Stimmen wie diese würden ihn jedes Mal aufs Neue rühren. Es ist ihm anzumerken, wie schwer ihm der Abschied von der Gastwirtschaft fällt, die er mit seinem Team über Jahre hinweg aufgebaut und zu einem weit über die Landkreisgrenzen hinweg bekannten gastronomischen Juwel geschliffen hat. Das zu betonen, ist Öttl besonders wichtig: Nur mit gutem Personal ließe sich eine Gastwirtschaft so erfolgreich aufbauen und führen.

Genau das wurde für die Schlosswirtschaft in jüngster Vergangenheit zum Problem. Stammpersonal verabschiedete sich in den Ruhestand, Bürokratie und der Mangel an zuverlässigen Aushilfskräften machten den Arbeitsalltag in Mariabrunn immer schwieriger und kräftezehrender. Die Arbeit im Biergarten ist anstrengend, dazu kommen wetterabhängige Arbeitszeiten - Personal zu finden, das wirklich viel Leidenschaft in den Beruf steckt, sei dementsprechend schwierig. Doch es gibt Ausnahmen - und die besten aus diesem Kreis hat die Schlosswirtschaft über die Jahre hinweg bei sich behalten. Ihnen möchte Bernhard Öttl noch einmal ganz besonders danken. "Sie kann man gar nicht als Personal bezeichnen, das sind vielmehr enge Freunde", sagt er. Viele von ihnen seien von Beginn an dabei und über fast zwanzig Jahre eine große Stütze für Mariabrunn gewesen. Diese langjährige Treue sei "eine echte Besonderheit in der Branche", so Öttl.

In Mariabrunn wurden Hochzeiten, Taufen und Geburtstage gefeiert, der Biergarten der Schlosswirtschaft war beliebtes Ziel zahlloser Radler und Ausflügler. (Foto: Toni Heigl)

Das Herz des Betriebs waren Bernhard Öttl und Küchenchef Simon Radlmayr, seit fast dreißig Jahren gleichgestellte Geschäftspartner und gute Freunde. Als Öttl gerade zwanzig Jahre alt war, machten die beiden ihre erste gemeinsame Wirtschaft auf, den "Alten Wirt" in Fahrenzhausen. Schon hier war die Einrichtung traditionell und urig, die Atmosphäre herzlich und die Küche bayerisch gut. "In Mariabrunn haben wir dann unseren großen Traum verwirklicht", sagt Öttl. Er und Radlmayr wollten sich nach zehn gemeinsamen Arbeitsjahren vergrößern und sahen sich nach einem Ort für eine neue Wirtschaft um. Verliebt hatten sich die beiden schon lange in die Schlosswirtschaft Mariabrunn, diese hatte damals allerdings noch einen anderen Pächter. Trotzdem riefen sie den Gutsbesitzer von Mariabrunn, Florian Breitling, an - und hatten tatsächlich Glück. Er war gerade auf der Suche nach einem neuen Pächter, zwei Tage später hätte die Ankündigung in der Zeitung gestanden. So kamen Öttl und Radlmayr nach Mariabrunn.

Die Familien der jungen Gastwirte steckten daraufhin von Anfang an ihr "gesamtes Herzblut" in den neuen Betrieb. Für Öttl und Radlmayr stand immer fest, die Schlosswirtschaft "zum Aushängeschild weit über den Landkreis hinaus" zu machen. Das ist ihnen gelungen: In Mariabrunn wurden Hochzeiten, Taufen und Geburtstage gefeiert, der Biergarten war das Ziel zahlloser Radler und Ausflügler. Profifußballer, Schauspieler und andere Prominente zog es nach Mariabrunn, vor drei Jahren veranstaltete sogar das bayerische Staatskabinett hier seine offizielle Weihnachtsfeier.

Und das Geheimrezept für den Erfolg der Schlosswirtschaft - neben dem überregional bekannten Schweinebraten? "Unsere Philosophie war es immer, die Gäste so zu bedienen, wie wir selbst gerne bedient werden", sagt Bernhard Öttl. Für die einladende Atmosphäre sei dabei Karin Öttl verantwortlich gewesen. Als die Schlosswirtschaft vor einigen Jahren saniert wurde, übernahm sie die Gestaltung und verlieh der Gaststätte damit ihr heutiges Ambiente. Der Biergarten sollte dabei vor allem authentisch bleiben, schließlich verströme der Ort allein schon genug Charme. "Werbeplakate oder ähnliches hat es bei uns nie gegeben", erklärt Öttl. So wurde der Biergarten Mariabrunn zu einer bayerischen Oase in schönster Umgebung, zum herzlichen Rückzugsort unter alten Kastanienbäumen.

Bernhard Öttl (l.) und Simon Radlmayr bewirten am Kirchweihsonntag zum letzten Mal ihre Gäste. (Foto: Privat)

Küchenchef Simon Radlmayr ist seit Jahren gesundheitlich angeschlagen, neben dem Personalmangel eine weitere schwere Belastungsprobe für den gemeinsamen Betrieb. Vom 21. Oktober an können Öttl und Radlmayr wieder Kraft tanken, am Kirchweihtag öffnen sie die Schlosswirtschaft Mariabrunn zum letzten Mal. "Wir haben gemeinsam angefangen, wir hören auch gemeinsam auf", sagt Öttl und sitzt dabei mitten in dem wunderschönen Biergarten, der vielleicht das Lebenswerk des passionierten Gastwirtduos darstellt. Dabei ist es, als würde sich die Schlosswirtschaft zum Abschied noch einmal absichtlich von ihrer schönsten Seite zeigen: herbstlich gefärbte Kastanienbäume, vereinzelt Maßkrüge auf den Tischen, darüber der strahlend blaue Himmel - es ist ein Paradies nach bayerischer Definition.

Wer die Gastwirtschaft übernimmt, das steht noch nicht fest, die Suche nach einem Nachfolger läuft noch. So traurig der Abschied auch sei, Bernhard Öttl gibt zu: "Ich freu' mich jetzt wirklich aufs Durchschnaufen".