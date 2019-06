10. Juni 2019, 21:43 Uhr Schlosskonzert Tandern Im Hinterland des Lächelns

Nürnberger Symphoniker spielen Operettenmelodien in Tandern

Auch das sechste Sommerkonzert auf Schloss Tandern wartet wieder mit einer großen musikalischen Attraktion auf. Am Samstag, 29. Juni, spielen dort von 19.30 Uhr an die Nürnberger Symphoniker, die 1993 für ihre Einspielung des Hauptmotivs der Fernsehserie "Die Schöne und das Biest" mit einem Grammy ausgezeichnet wurden. Die 1946 gegründete Gruppe ist für ihre künstlerische Qualität und ihre Vielseitigkeit bekannt. Von Oper bis Pop decken die Musiker jede Stilrichtung ab und präsentieren ihr Können auf Konzerten weltweit. Der neue Chefdirigent Kahchun Wong gilt als Nachwuchsstar und ist seit 2018 Teil der Symphoniker. Das Motto dieses Jahr lautet "Dein ist mein ganzes Herz" in Anspielung auf die Arie aus dem zweiten Akt der Operette "Das Land des Lächelns" von Franz Lehár. Neben diesem Stück stehen auch Auszüge aus Operetten von Johann Strauss und Musik von Joseph und Eduard Strauss auf dem Programm. Musikalisch ist auch Carl Michael Ziehrer vertreten. Die Komponisten Franz von Suppé und Jacques Offenbach wären dieses Jahr 200 Jahre alt geworden; diesen Jahrestag würdigen die Musiker mit jeweils einem Stück, mit der Ouvertüre zu dem Volksstück "Dichter und Bauer" von Franz von Suppé und mit der Ouvertüre zur Operette "Orpheus in der Unterwelt" von Jacques Offenbach.

2014 hatte der Verein "Zukunft Tandern" das erste Konzert in dem historischen Innenhof des ehemaligen Hofmarkschlosses Tandern organisiert. Ziel der Gruppe ist es, das kulturelle Leben in Tandern zu fördern und die Gemeinde dadurch lebenswerter zu gestalten. Mittlerweile findet die Veranstaltung zum sechsten Mal statt, und ist sie nach wie vor ein großer Erfolg. Den Auftakt des Abends gestaltet der Chor der sechsten und siebten Klassen des Gymnasiums Markt Indersdorf unter der Leitung von Tanja Wawra. Zum Schluss runden die Tanderner Saitentratzer den Abend ab, das hat bei den Tanderner Schlosskonzerten bereits Tradition.

Der Eintrittspreis beträgt auf allen Plätzen 28 Euro, für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt mit einer kostenfreien Eintrittskarte gratis. Karten können in der Bäckerei Regnath in Tandern und Altomünster, in der Bäckerei Kornprobst in Hilgertshausen oder per E-Mail (kontakt@zukunft-tandern.de) und Telefon (0170 / 584 56 15) erworben werden. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul statt.