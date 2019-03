6. März 2019, 21:46 Uhr Schlosskonzert Seit 45 Jahren eng verbunden

Dachau feiert seine Städtepartnerschaft mit Klagenfurt

Kaum hat die Stadt Dachau die seit 20 Jahren bestehende Freundschaft und Partnerschaft mit dem süditalienischen Städtchen Fondi ausgiebig gefeiert, steht das nächste Jubiläum an. Die erste Städtepartnerschaft nämlich schloss die Große Kreisstadt mit der Landeshauptstadt von Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee. 45 Jahre ist das nun her. 1974 wurde die Städtepartnerschaft offiziell begründet und 1998 noch einmal urkundlich besiegelt. Zunächst kommt daher eine Delegation aus Österreich angereist. Vom 5. bis 7. April die Bürgermeisterin Klagenfurts, Maria-Luise Mathiaschitz mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Kultur anreisen. Die Österreicher bringen ein schwer gewichtiges Geschenk mit. Eine Lindwurm-Skulptur, gefertigt vom Klagenfurter Künstler Marco Tomasi. Diese soll am Samstag, 6. April, Schlag 12 Uhr mittags auf dem Klagenfurter Platz in Dachau Süd feierlich enthüllt werden. Das Fabelwesen ist Wahrzeichen und Wappentier Klagenfurts. Man könnte einen Bezug zum Dachauer Wappen sehen, das zwar keinen Lindwurm, aber eine Schlange zeigt, die auf das Geschlecht der Visconti zurück geht und in früheren Versionen des Wappens nicht besonders zimperlich mit einem Menschlein umgeht.

Zur Feier der Partnerschaft gibt es besonderes Schlosskonzert am Samstag, 6. April. Die Stadtkapelle Dachau spielt im Renaissancesaal gemeinsam mit der Bundesbahner Stadtkapelle Klagenfurt. Die beiden Kapellen werden im Juli gemeinsam in Klagenfurt auftreten. Vom 5. bis 7. Juli wird eine Dachauer Delegation zum Gegenbesuch nach Kärnten reisen. Man darf gespannt sein, auf welches Geschenk sich die Dachauer einigen. Im vergangenen Jahr hatte es ein langes Gezerre um einen geeigneten Fondi-Platz gegeben, für den letztlich die Wiese hinter dem Bürgertreff Dachau Ost gefunden wurde. Im Mai folgen Dachauer Stadträte einer Einladungs ins französische Léognan, das wohl mit der Idee einer deutsch-französischen Partnerschaft liebäugelt.