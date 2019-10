Das diesjährige Herbstkonzert der Sinfonietta Dachau findet an diesem Samstag, 19. Oktober, im Renaissancesaal des Schlosses Dachau unter der bewährten Leitung des Chefdirigenten Victor Bolarinwa statt. Beginn ist dieses Mal allerdings erstmals um 19 Uhr. Aufgeführt werden Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Ludwig van Beethoven. Als Solistin für das Violinkonzert in D-Dur op.61 konnte die junge Geigerin Mathilde Milwidsky gewonnen werden, die in England geboren wurde.

Bartholdys Ouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine wurde zum ersten Mal am 23. November 1835 im Gewandhaus aufgeführt. Sie beginnt und schließt mit einer zauberischen Wellenfigur heftiger menschlicher Leidenschaften. Der anfängliche Sechsvierteltakt in der Partitur hat ein fantasievolles Ansehen und hält den Spieler und Hörer gleichermaßen ruhig. Er zeichnet hier die Charaktere des Mannes und des Weibes sowie der lockenden, hingebenden Melusina.

Ludwig van Beethoven schuf sein Konzert (D-Dur op.61) unter persönlichen unglücklichen Umständen: Vor allem wurde das Werk gerade noch kurz vor der Aufführung fertig komponiert. Der Solist spielte ohne Probe. Für damalige Verhältnisse hielt man das Werk jedoch für zu lang. Deshalb wurde es in gekürzter Form aufgeführt.