Zur "Bayerischen Weihnacht" hat BR-Moderatorin Elisabeth Rehm gleich zwei legendäre Gesangsgruppen der alpenländischen Volksmusik eingeladen, die das prachtvolle Ambiente des Renaissance-Festsaals von Schloss Dachau an diesem Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in festlichem Glanz erstrahlen lassen: Neben dem Familiendreigesang Rehm - Elisabeth mit ihren Eltern Hildegard und Waggi - erfreuen auch die Inntaler Sänger, die im vergangene Jahr ihr bereits 60-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert haben, das Publikum mit Gesang und Jodelkunst. Zusammen mit der noch jungen "Draht und Pfiff"-Geigenmusi, in der auch die Rehm'schen Zwillingstöchter Annalena und Magdalena mitwirken, stehen erstmals gleich drei Generationen der Familie Rehm gemeinsam auf der Bühne. Ergänzt wird das Konzert mit Bläser- und Alphornklang von den Werdenfelser Bläsern aus Garmisch-Partenkirchen und dem Harfenisten Moritz Demer. Karten zu 29,70 bis 44,70 Euro sind erhältlich bei der Dachauer Rundschau, Touristinformation der Stadt Dachau, München Ticket (089 / 54 81 81 81, www.muenchenticket.de) und natürlich wie immer bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.