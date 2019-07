22. Juli 2019, 21:51 Uhr Schloss Dachau Ein Souvenir von den Schlossbienen

Die Tourist-Information der Stadt bietet auch in diesem Jahr wieder eine Sonderabfüllung des Honigs der Schlossbienen im Hofgarten des Dachauer Schlosses an. Die Souvenirgläser mit jeweils 250 Gramm Inhalt sind in den Sorten Blütenhonig und Blütenhonig cremig erhältlich. Sie kosten 4,50 Euro pro Glas. Wegen der großen Nachfrage weist die Stadt Dachau darauf hin, dass der Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen erfolgt.