Wer von Dachau in Richtung Schleißheim unterwegs ist, fährt an einem auf den ersten Blick wenig spektakulären Gewässer entlang: einem schnurgeraden, parallel zur Straße verlaufenden Wasserlauf mit nur geringer Fließgeschwindigkeit. Was man nicht ahnt: Das vor sich hin dümpelnde Gewässer ist Teil eines umfangreichen Kanalsystems im Münchner Norden und Nordwesten, das zum Zeitpunkt seiner Entstehung Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts eine technische wie auch landschaftsarchitektonische Meisterleistung darstellte.

Als "Kunstwerk von europäischem Rang" bezeichnet es Robert Rossa, Geschäftsführer des Vereins Dachauer Moos, der sich intensiv mit Geschichte und Bedeutung des Kanalsystems beschäftigt hat. Bis heute führt das aus vielen Teilstücken bestehende Kanalnetz in weiten Bereichen noch Wasser, teilweise wurde es aber auch verfüllt, überbaut oder fiel trocken.

Die Anfänge dieses Kanalnetzes, das im Wesentlichen die Flüsse Isar, Würm und Amper verbindet und sich auch aus vielen kleineren Bächen im Dachauer Moos speiste und speist, reichen zurück ins Jahr 1601: Herzog Wilhelm V. hatte 1597 die Schwaige Schleißheim erworben, die er zu einem Mustergut ausbauen wollte. 1601 ließ er das insbesondere für den Betrieb der dortigen Mühle nötige Wasser über einen Kanal von der Würm heranführen.

Detailansicht öffnen Die Gouache Maximilian de Geers aus der Zeit um 1730 zeigt Schloss Schleißheim von der Gartenseite. (Foto: Bayerische Schlösserverwaltung)

Während es Wilhelm V. noch um praktische Erfordernisse des Gutsbetriebs gegangen war, hatte Kurfürst Maximilian II. Emanuel hundert Jahre später weitgehend andere Motive. Ganz im Sinne eines absolutistischen Barockfürsten ging es ihm um Machtdemonstration und größtmögliche Prachtentfaltung, weshalb er den Bau einer großzügigen Residenz plante, in die auch das 1684 erbaute Schloss Lustheim und das aus dem Herrenhaus des Gutshofs hervorgegangene Alte Schloss einbezogen werden sollten.

Diese Pläne führten zum Bau des Kanalnetzes, auf dem Baumaterial herangeschafft wurde: Holz aus dem Oberland, Lehmziegel aus Ziegeleien in Dachau und Ismaning. 1687 wurde der alte Würmkanal durch eine neue Verbindung nach Schleißheim ersetzt, zwei Jahre später erfolgte der Bau des Schleißheimer Kanals zwischen Isar, Schwabinger Bach, Dirnismaning und Schleißheim. 1691/92 wurde das Kanalnetz in Richtung Dachau erweitert und damit an die Amper angebunden. Im Münchner Stadtgebiet wurde das ebenfalls unter Max Emanuel ausgebaute Schloss Nymphenburg über weitere Teilstücke mit diesem Kanalnetz verknüpft.

Detailansicht öffnen Die kolorierte Postkarte von 1922 gibt einen Eindruck, wie weit der Kanal früher nach Dachau hineinreichte. Repro: Niels P. Jørgensen

Es ging bei der Anlage des hochkomplexen Kanalsystems jedoch nicht nur um den Materialtransport für das neue Schloss in Schleißheim, sondern ganz wesentlich auch um den Aspekt barocker Selbstdarstellung. Max Emanuel durfte zeitweilig hoffen, Kaiser zu werden, und so war die Anlage der Schlossgärten mit eindrucksvollen Wasserspielen ein zentrales Anliegen seines Hofbaumeisters Enrico Zuccalli, der die Pläne für die neue Residenz entwarf und den Bau der Kanäle leitete. Dem Selbstverständnis des Herrschers entsprach auch das Konzept der Sichtachsen, die Schleißheim mit München, Dachau, Nymphenburg und Freising sowie mit weithin sichtbaren Kirchtürmen im Münchner Umland verbanden. Und nicht zuletzt dienten die Kanäle dem Amüsement der Schlossbewohner und ihrer Gäste: Gondelfahrten gehörten zu den besonderen Lustbarkeiten der Hofgesellschaft.

Wenn heute im Zusammenhang mit dem Nordmünchner Kanalsystem von einem Meisterwerk der Ingenieurskunst gesprochen wird, dann vor allem deshalb, weil hier nicht nur mit den beschränkten Mitteln der Zeit gearbeitet werden musste, sondern auch mit den Besonderheiten des Geländes. Die Kanäle mussten kunstvoll den unterschiedlichen Höhenverhältnissen angepasst werden; sie verliefen teilweise auf Dämmen, teilweise in Geländeeinschnitten. Da sie, mit wechselnden Fließrichtungen, zumeist quer zu den natürlichen Flüssen und Bächen verlaufen, wurden entsprechende Kreuzungs-, Hebe- und Pumpwerke nötig.

Detailansicht öffnen Das Kanalnetz reicht von Dachau über Schleißheim bis nach Nymphenburg. (Foto: Bayerische Schlösserverwaltung)

Bis in unsere Zeit hat das komplexe System der künstlichen Wasserläufe im Münchner Norden landschaftsgestalterische Auswirkungen. So wird etwa der Olympiasee von einem dieser Kanäle gespeist. Veränderungen hat es vor allem im 19. und 20. Jahrhundert im Bereich zwischen Schleißheim und Dachau gegeben, wo Teile des Kanals verfüllt und mit Straßen überbaut wurden oder trockenfielen. In Dachau selbst ist noch auf etwa einem halben Kilometer der "Holzgartenkanal" erkennbar - dort, wo sich ehemals ein kleiner Hafen mit Holzlagerplatz befand - und auf weiteren 650 Metern der Schleißheimer Kanal. Zwischen Tiefem Graben und Saubach wird das Gewässer zu einem schmalen Rinnsal, zwischen Saubach und Kalterbach führt es seit hundert Jahren kein Wasser mehr. Durch die Erhöhung der Straßenprofile hat der künstliche Wasserlauf mancherorts nur noch die Anmutung eines Straßengrabens.

Dennoch sind wichtige Teile des unter Denkmalschutz stehenden, insgesamt rund 50 Kilometer umfassenden Kanalsystems auch heute noch sichtbar und erlebbar. Um diese "Erlebbarkeit" geht es auch den Verantwortlichen im Landesamts für Denkmalpflege in München. Gerade die Bedeutung der barocken Sichtachsen dürfte durch Vorhaben wie die Ausweisung eines neues Gewerbegebiets an der Schleißheimer Straße nicht gefährdet werden, sagt Gerhard Ongyerth, der sich bei der Behörde intensiv mit Geschichte und Funktion des Kanalsystems befasst hat.

Detailansicht öffnen Die Aufnahme des Kanals stammt von 1934. Repro: Niels P. Jørgensen

Sein Kollege Thomas Hermann betont die Einzigartigkeit des Baudenkmals und dessen Bedeutung für die bayerische Geschichte. Immerhin 60 Prozent der neun Kilometer langen Strecke zwischen Dachau und Schleißheim entsprächen noch dem früheren Erscheinungsbild. Ein Gewerbegebiet, das wie geplant auf einer Länge von 500 Metern in Karlsfeld an die Kanaltrasse heranrückt, würde die ursprüngliche Wirkung des Baudenkmals weiter gefährden, fürchtet Hermann, der für die negative Stellungnahme des Landesamts zu dem Vorhaben verantwortlich zeichnet.

In Dachau gibt es seit Jahren Bestrebungen, die noch existierenden Teile des Kanalsystems sichtbar zu machen und ihre Bedeutung ins Bewusstsein zurückzuholen. So setzt sich der Verein Dachauer Moos mit Nachdruck für dieses Ziel ein. Im Projekt "Integrative Stadtentwicklung Dachau" hat der Thementisch "Umwelt - Natur - Energie" darüber hinaus ab 2006 die Rahmenplanung "Grün-Blau" erarbeitet, mit der die Vernetzung der Fließgewässer einschließlich der Kanäle in Dachau und vorhandener Grünzüge zu einem Verbundsystem ausgebaut werden sollen. Einige wenige Maßnahmen im Bereich der Würm seien umgesetzt worden, sagt Peter Heller, Vorsitzender der Dachauer Ortsgruppe des Bundes Naturschutz, der auch die Leitung des Thementisches hatte, viele weitere Teilprojekte aber warteten noch auf die Realisierung.