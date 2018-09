7. September 2018, 21:54 Uhr Schlechter Kleister Ohne Haftung

Der Regen wäscht Wahlplakate von Ständern ab - ihre Oberfläche ist offenbar zu glatt

Von Viktoria Großmann, Dachau

Klebstoff ist ein heißes lokalpolitische Thema in diesem Dachauer Spätsommer. Ohne Klebstoff kein Wahlplakat, ohne Wahlplakat keine Botschaft. Am Ende verschusseln die Wähler es noch, hinzugehen am 14. Oktober, um einen neuen Landtag und Bezirkstag zu wählen. Die Stadt Dachau wollte den Parteien wohl etwas Gutes tun, als sie statt der alten, beschädigten 61 schicke, neue Plakatständer im gesamten Stadtgebiet aufstellen ließ. Auf denen dürfen die Parteien, gleichrangig nebeneinander, ihre Slogans verbreiten und Köpfe verteilen.

Wenn sie denn kleben bleiben würden. Die Verwaltung hatte eigens eine Empfehlung für die beste Klebstoffmischung versendet. "Unsere Testplakate im Bauhof halten seit Monaten wie Bombe", sagt der neue Bauamtsleiter Moritz Reinhold. Aber man habe wohl die Luftfeuchtigkeit unterschätzt. Der Regen hat die Plakate regelrecht abgewaschen. Dabei beteuern SPD und Grüne, sie hätten sich exakt an die Empfehlung der Verwaltung gehalten.

Glücklich, wer einen Klebstoffexperten in den eigenen Reihen hat. "Wir haben noch gar nicht begonnen", sagt Anton Limmer. Dem CSU-Stadtrat war gleich klar, dass an den Wänden nichts hält. "Der Untergrund ist zu glatt." Man müsse "eine Haftbrücke auftragen". Die Stadtverwaltung hat ein Einsehen und tatsächlich damit begonnen, die Wände aufzurauen. Zwei Teams habe er losgeschickt, sagt Reinhold. Die sollen das bis Montag erledigen. Anton Limmer hat nachgerechnet: Wenn das fachgerecht durchgeführt würde, braucht es dazu 120 Arbeitsstunden. Er ist skeptisch, dass das übers Wochenende zu schaffen ist. Danach will er dann trotzdem die Kleister-Empfehlung der Verwaltung nicht befolgen, sondern eine eigene, bessere Mischung anrühren.

Noch ganz andere, ernstere Sorgen bewegen die SPD. Innerhalb von fünf Tagen nach dem Aufstellen sei etwa die Hälfte aller hölzernen Plakatständer verschwunden oder zerstört. Der SPD-Ortsverein hat Strafanzeige erstattet und bittet um Zeugenhinweise. So schlimm sei es noch nie gewesen, sagt Sören Schneider, Stadtrat und Ortsvereinsvorsitzender. Nach der letzten Bundestagswahl fehlten 25 Plakatständer, "das war schon krasser als davor". Aber man habe es noch auf sich beruhen lassen. Diesmal hat die SPD ein echtes Problem. Vor allem in Dachau Ost hätten Unbekannte gegen die SPD-Wahlwerbung gewütet. Immerhin: "Die Metallständer waren wohl zu schwer", sagt Sören Schneider. Doch die SPD wird sich nun sehr genau überlegen müssen, wo und wann sie ihre Reserven anbringt. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro, vom Arbeitsaufwand der Ehrenamtlichen abgesehen. Die Zerstörungswut richtete sich dabei offenbar gegen kein konkretes Motiv. Die Bezirkstagskandidatin Martina Tschirge, die Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und der Landtagsabgeordnete Martin Güll haben alle gleichermaßen viel abbekommen.

Die CSU hat in diesem Jahr noch kaum Zerstörungen wahrgenommen und die Grünen haben traditionell wenige eigene Aufsteller - aus Umweltschutzgründen. An Müllbergen will kein Grüner schuld sein. Auch die Stadtverwaltung denkt über die Wahl hinaus. Dann nämlich muss sie die Wände abbauen und säubern. Eine äußerst klebrige Angelegenheit. Viele Plakate ließen sich nicht rückstandsfrei entfernen. Dieses Problem gehört offenbar der Vergangenheit an. Wenn es weiter regnet, kann der Bauhof am 15. Oktober saubere Wände einsammeln. Nur die CSU wird wohl, leicht beschädigt, auch nach dieser Wahl kleben bleiben.