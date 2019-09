Die Leichtathletik-Abteilung des TSV 1865 Dachau erhält eintausend Euro von der Bürgerstiftung Dachau. Das Geld wird für die Anschaffung von Leichtathletikmaterialien im Rahmen des Projekts "Sportabzeichen für alle" verwendet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Projekt ermöglicht es Menschen mit Behinderung, das Deutsche Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu erwerben. Im Dachauer Rathaus übergaben der Stiftungsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) und einige Stiftungsräte den Scheck an die stellvertretende TSV-Vorsitzende Gabriele Siegl. Die Bürgerstiftung ist vor neun Jahren gemeinsam von der Stadt und der Sparkasse Dachau gegründet worden. Ziel der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung gemeinnütziger Projekte in Dachau.