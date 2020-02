Die Stadt Dachau lädt wieder zur großen Faschingsparty vor dem Rathaus ein. Am Faschingssamstag, den 22. Februar, steigt zum siebten Mal "Die große Faschingsfeierei mit Radio Gong 96.3" im Herzen der Dachauer Altstadt. Der Rathausplatz verwandelt sich dabei von 13 bis 18 Uhr wieder in einen Schauplatz für alle Narren aus der Region. Radio-Gong-Moderator "Morningman" Mike Thiel hat die besten aktuellen Hits und echte Faschingsknaller im Gepäck. Der Eintritt ist frei. Essen und Getränke gibt es an den Ständen am Rathausplatz.

Aus Sicherheitsgründen ist das Mitbringen von Glasflaschen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände auch in diesem Jahr untersagt. Glasflaschen müssen an den Eingangskontrollen zum Rathausplatz abgegeben werden. Die Durchfahrt zwischen Klosterstraße und Widerstandsplatz ist aufgrund der Veranstaltung und der nachfolgenden Abbau- und Reinigungsarbeiten von Samstag, 22. Februar, 12 Uhr bis Sonntag, 23. Februar, 7 Uhr gesperrt. Die Linienbusse werden ab 12 Uhr die Altstadt nicht mehr anfahren.