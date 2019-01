27. Januar 2019, 22:02 Uhr Sankt Jakob Kirchenführung bei Nacht

Die Pfarrkirche St. Jakob in Dachau bei Nacht und im Kerzenschein können Interessierte am Freitag, 1. Februar, von 21 Uhr an bei einer Nachtführung erleben. Dabei wird auch Orgel gespielt. Wie in den vergangenen Jahren erwarten die Besucher auch bei der diesjährigen Nachtführung neue Geschichten. Der Eintritt zur etwa einstündigen Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung für die Führung nicht erforderlich. "Es wird lediglich um eine kleine Spende für die Renovierung des Kirchturms gebeten", heißt es in einer Pressemitteilung.