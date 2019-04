7. April 2019, 22:29 Uhr Sanierungsarbeiten Straßensperrung in Fahrenzhausen

Die Bundesstraße 13 wird saniert. Von diesem Montag an ist deshalb die Ortsdurchfahrt von Fahrenzhausen gesperrt sein. Die Baustelle liegt zwischen dem Kreisverkehr und der Römerstraße. Für den überörtlichen Verkehr gibt es jedoch eine ausgeschilderte Umleitung. Sie verläuft über Römerstraße, Großnöbach, Großeisenbach, Giesenbach, Appercha bis zum Kreisverkehr in Fahrenzhausen. Auch die Regionalbusse haben während der Bauarbeiten eine neue Route. Die Linie 693 wird vom nördlichen Fahrenzhausen über Oberndorf- Amperpettenbach und Haimhausen nach Lohhof umgeleitet. Die Ersatzbushaltestelle in Fahrenzhausen liegt in der Oberndorfer Straße. Einzelheiten zu den ebenfalls betroffenen Linien 614, 615 und 725 gibt es auf der Homepage des MVV. Das Straßenbauamt bittet um Verständnis.