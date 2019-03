6. März 2019, 21:46 Uhr Samstags geöffnet Bücherei Odelzhausen pflegt junge Leser

Die Verbandsbücherei Odelzhausen hat von sofort an auch samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, wie die Leiterin der Einrichtung, Anette Kurth-Ermer, mitteilt. Im vergangenen Jahr nutzten 629 Leserinnen und Leser die Bücherei. Sie liehen rund 15 800 mal Medien aus. Der aktuelle Bestand umfasst 11 157 Medien, soll jedoch im laufenden Jahr laut Kurth-Ermer reduziert werden. "Die Bücherei will sich von Sachbuchkategorien trennen und sich auf das Hauptgeschäft der Ausleihe, auf Kinderbücher und Schöne Literatur, konzentrieren." Programme für Nachwuchsleser bilden einen wichtigen Schwerpunkt der Einrichtung, darunter "bibfit", der Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder. "Dabei soll das Interesse der Kleinen an Büchern geweckt werden und der richtige Umgang mit Büchern sowie das Verhalten in der Bücherei werden vermittelt", so die Büchereileiterin. Im vergangenen Jahr hätten die Kinder des Odelzhausener Kindergartens an der Lerchenstraße wieder regelmäßig an dem Programm teilgenommen. Vorschulkinder aus den Kindergärten der Nachbarkommunen Sulzemoos und Pfaffenhofen an der Glonn hätten die Bücherei besucht. Zudem werden die Kinderhäuser aus den drei Gemeinden regelmäßig mit Bücherkisten beliefert, je nach Wunsch des jeweiligen Kindergartens zu bestimmten Festen, Jahreszeiten oder Themen. Anette Kurth-Ermer weist darauf hin, dass am Welttag des Buches, 23. April, der Startschuss für die eBook-Ausleihe fällt, im Rahmen einer besonderen Veranstaltung. In den Sommerferien soll die Bücherei renoviert und neu ausgestattet werden.