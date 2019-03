3. März 2019, 21:39 Uhr Samstag Altpapiersammlung in Sulzemoos

Der SV Sulzemoos sammelt am Samstag, 9. März, innerhalb des Gemeindegebietes von Sulzemoos wieder Altpapier ein. Abgeholt werden Zeitungen, Zeitschriften, Telefonbücher, Kataloge und Ähnliches, jedoch nicht Kartonagen, Verpackungsmaterial und Pappe jeder Art. Der SV bittet darum, dass das Altpapier gebündelt (keine Plastiktüten) am Abholtag morgens bis acht Uhr am Hauseingang zur Straßenseite bereit gelegt wird. Wer mag, kann das Papier am Sammeltag zwischen neun und elf Uhr direkt zum Bauhof in Sulzemoos bringen.