10. Juli 2019, 22:05 Uhr Sachschaden von etwa 50.000 Euro Unfallflucht in Bergkirchen

Ein unbekannter Pkw-Fahrer hat am Dienstag auf der A 8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau an der Einfahrt zum Parkplatz Fuchsberg die Leitplanken und den Aufpralldämpfer erheblich beschädigt. Wie die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Fürstenfeldbruck mitteilt, kam der Verursacher vermutlich beim Einfahren in den Parkplatz mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte gegen den massiven, hochwertigen Aufpralldämpfer, der den Leitplankenbeginn absichert. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 50 000 Euro. Der Unfall muss sich im Zeitfenster zwischen Montag, 8. Juli, 15 Uhr, und Dienstag, 9. Juli, 12 Uhr ereignet haben. Anhand der Spuren wurde ermittelt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Porsche 911 Carrera Cabrio handeln muss. Der Wagen müsste im Heck- beziehungsweise Seitenbereich erheblich beschädigt sein. Zeugen sollen sich bei der VPI Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 089/89 11 80 zu melden.