Sachbeschädigung in Petershausen

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist die Tür einer Kapelle in Petershausen schwer beschädigt worden. Der Polizei zufolge trat ein unbekannter Täter die Holztüre zur Kapelle "Herz Jesu" in der Münchner Straße ein. Entwendet wurde aus der Kapelle nichts, jedoch entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei Dachau bitte Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08131 5610.