14. April 2019, 21:55 Uhr Sachbeschädigung Auto verkratzt und geflohen

Nur eine dreiviertel Stunde hat eine 69-jähriger Puchheimerin ihren Audi am Donnerstag aus den Augen gelassen, nun ist er verkratzt. Die Frau parkte laut Polizei gegen 17.15 Uhr an der Adolf-Hölzel-Straße in Dachau am Parkplatz des Stadtweihers. Als sie gegen 18 Uhr zurückkam, hatte die rechte Fahrzeugseite Kratzer. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Die Polizei sucht nach dem Verursacher. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 08131/5610 zu melden.