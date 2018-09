23. September 2018, 21:55 Uhr Russisches Kino Staunen und Schlemmen

Das Bauchkino mit Untertiteln hält, was es verspricht: schöne Bilder, die den Appetit anregen und einen vom Urlaub und zahlreichen Leckereien träumen lassen. Nach dem Film gibt es eine reich gedeckte Tafel und die Möglichkeit, sich mit anderen zu unterhalten. Wer gerne in die russische Welt eintauchen möchte, kann dies am Donnerstag, 4. Oktober, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus am Sparkassenplatz 2 tun. Dann zeigen Sophia Hoch und Karin Ulrich vom AWO Kreisverband Dachau gemeinsam mit dem russischen Verein RuBiKi e.V. einen Film in der russischen Originalsprache mit deutschem Untertitel. Hinterher gibt es selbstverständlich wieder ein landestypisches Buffet. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 08131/6121727 und per E-Mail an s.hoch@awo-dachau.de oder mgh@awo-dachau.de.