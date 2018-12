20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Rundgang Das Leid der Homosexuellen im KZ

Die KZ-Gedenkstätte bietet einen Themenrundgang an: Homosexuelle Häftlinge im KZ Dachau. Homosexuelle und als homosexuell denunzierte Männer wurden schon 1933 verfolgt, in Konzentrationslagern inhaftiert und dort von der SS besonders schikaniert. Ab 1937 mussten sie den rosa Winkel tragen. Mehr als 800 Häftlinge sind bekannt, die als "Homosexuelle" verfolgt und in das KZ Dachau gebracht wurden. 300 starben vor Kriegsende in einem KZ. Die Diskriminierung Homosexueller war mit dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft nicht beendet. Der Rundgang findet am Samstag, 12. Januar, von 14 bis 16.30 Uhr statt, Referent ist Albert Knoll, Mitarbeiter der Gedenkstätte, Treffpunkt: Besucherzentrum bis 13.45 Uhr, Kosten: vier Euro.