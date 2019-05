5. Mai 2019, 21:52 Uhr Rund um Fahrenzhausen Radeln nach Feierabend

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet wieder eine Feierabendtour an. "Rund um Fahrenzhausen" heißt das Motto der Veranstaltung am Mittwoch, 8. Mai. Interessierte Fahrradfahrer treffen sich um 18 Uhr am Röhrmooser Bahnhof. Die Tour umfasst etwa 27 Kilometer und ist in der Kategorie 3 gelistet. Tourenführerin Heidi ist telefonisch unter 08139/73 11 oder 01520/753 07 63 erreichbar. Die Route führt über Schönbrunn und Lotzbach zum Heiglweiher, von dort an der Amper entlang nach Ottershausen und weiter zur Eisdiele nach Haimhausen. Dann geht es nach Fahrenzhausen und über Biberbach und das Vierkirchner Holz wieder nach Schönbrunn und zurück zum S-Bahnhof Röhrmoos.