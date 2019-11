Innehalten und eine Pause vom Stress im Büro und der Familie machen, die Gedanken und Sorgen für eine Weile ausblenden. Gerade im Nebelmonat November ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen für gemütliche Momente miteinander und Ruhepausen für die Seele einzulegen. Wer sich für einen Besuch auf Hof Rosenrot entscheidet, hat bestimmt zu jeder Jahreszeit die richtige Wahl getroffen. Der Kunsthandwerkerhof, in dem idyllischen kleinen Dorf Weyhern gelegen, Hausnummer 4, gehört zur Marktgemeinde Indersdorf. Es ist noch eine Woche Zeit bis zum ersten Advent, doch die fünf Frauen von Hof Rosenrot laden schon jetzt zu einem besinnlich-musikalischen Wochenende ein unter dem Motto "Einstimmung auf die stade Zeit". Dabei wird das Team um die Veranstalterin Doris Gibson seine Atelierräume öffnen und Kreatives mit Kulinarischem anbieten. Die Öffnungszeiten sind von Freitag, 22. November, bis Sonntag, 24. November, jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Die Geschichte von Hof Rosenrot beginnt im Frühjahr 1998, die Ursprünge reichen indes bis ins 17. Jahrhundert zurück. Vor 21 Jahren suchten die Freundinnen Hildegard Osterauer und Doris Gibson, die beide malen und viele kreative Ideen umsetzen wollten, einen neuen beruflichen Wirkungsort. Dabei fiel ihnen der leer stehende Hof von Josef Mertl auf, der von ihrer Idee, eine Werkstatt für kreatives Schaffen einzurichten, sehr angetan gewesen sei, erinnert sich Doris Gibson. Mehr als sechs Monate renovierten sie mit vereinten Kräften das alte Bauernhaus und veranstalteten im Juli 1998 zur Eröffnung ein großes Sommerfest mit Modenschau. Als nächstes renovierten die Frauen und deren Freundeskreis den ehemaligen Getreidespeicher im Obergeschoss, den sie mit einem urigen Holzofen ausstatteten. In diesem behaglich-rustikalen Raum finden seitdem kreative Kurse statt, Konzerte, Lesungen und Tanznachmittage. Nach dem Ausscheiden von Osterauer zog zunächst die Glaskünstlerin Gabriele Metzger in Hof Rosenrot ein.

2016 wurden die weiteren Zimmer des Anwesens mit viel Liebe fürs Detail renoviert und ein kleines Café eingerichtet. Inzwischen sind fünf kunstschaffende Frauen eingezogen, die auch das kommende Wochenende mitgestalten werden. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein: Es gibt selbstgebackenen Kuchen oder Stollen, fair gehandelten Kaffee oder Tee, Punsch, Vegetarisches und herzhafte Schmalzbrote. "Wir verwenden möglichst nur regionale Produkte, der Jahreszeit entsprechend", erklärt Gibson. Diese nachhaltige Speisen- und Getränkeauswahl entspreche "der Philosophie von Hof Rosenrot, die auch meine persönliche ist".

Gibson präsentiert ihre selbst gemalten Acrylbilder sowie individuelle Kleidung, mit Pflanzenfarben gefärbt, aus Seide, Wolle und Leinen. In Birgit Lehrls "PerlPetuum" kann man handgefertigte Glasperlen, Unikatschmuck, Windlichter und andere schöne Dinge erwerben oder sich inspirieren lassen. Die Dritte im Rosenrotteam, Sabine Hinz, bietet hübsche Geschenke aus Wolle, Glas und Papier an. Im Atelierraum von Doris Schönwetter dominieren Naturmaterialien wie Treibholz, Wurzelwerk und Tannenzapfen, die sie zu originellen Kunstwerken arrangiert. Die Fünfte im Bunde ist die Bildhauerin Anna Lucia Bade, seit Juli 2019 dabei, die in ihren filigranen Kunstwerken Menschen in den Mittelpunkt stellt. Zudem werden sich einige Gastaussteller an diesem Wochenende präsentieren.

Wer sich für ausgefallene Handarbeiten interessiert, kann Erika Erlinger am Samstag und Sonntag über die Schultern schauen, wenn sie filigrane Weihnachtssterne, Kleidung oder Schmuckstücke klöppelt. Renate Fürmetz wird selbst genähte Trachtenloops, Rucksäcke und Vogelhäuschen aus recyceltem Geschirr ausstellen. Von Rudi Schöllner kann man aparte Geschenke aus gedrechseltem Holz erwerben, von Astrid Olbrich Filzarbeiten und von Monika Meier selbst gefertigte Meditationskissen. Am Samstag von 17 Uhr an spielt die Altbayerische Stubenmusik auf mit Erwin Hartmann (Gitarre), Robert Obermair (Zither), Renate Insam (Hackbrett & Okarina), Georg Genthe (Kontrabass) und Laura Insam (Flöte). Dazwischen wird Birgit Lehrl vorweihnachtliche Gedichte von Cilly Kaletsch, Lieselotte Weidner und Geschichten von Axel Hacke vorlesen. Am Sonntag umrahmt Dirk Rabe die Lesung mit seiner Konzertgitarre, der Eintritt ist jeweils frei.